アウトドアシーンでよく使われる天然繊維、メリノウール。

ウールと聞くと暑そうにも思えますが、吸湿性が高く温度や湿度を調節する性質や汗冷えのしにくさ、抗菌性や防臭性にも優れているので、汗をかいた後もイヤな臭いがしにくいなど、夏にうれしい機能がたくさんあるんです。

オーバーサイズシルエットのメリノウールT

私自身、メリノウールが好きでTシャツも数着持っているのですが、アウトドアシーンでの着用を想定しているものが多く、タイト目なものが多いんですよね…。

そんな中、カジュアルウェアも多く展開しているアウトドアブランド「WILD THINGS（ワイルドシングス）」で見つけたのが「ウール S/S Tシャツ」（1万4300円）。

ブラック、ハンターグリーン、ピンク、ブルーグレー、グレージュ、モカの6色展開で、こちらはハンターグリーンのもの。身長175cmでMサイズを着用しています。

他のブランドだとLやXLサイズを選ぶことが多いのですが、こちらのTシャツはかなりゆったり目に作られたオーバーサイズシルエット。柔らかい身体のラインを拾いやすい生地感ですが、ここまでゆとりがあるとあまり気になりません。

ウールだけどチクチクしない優しい肌触り

若干光沢感のある上品な印象の生地は、メリノウール100%細番手のメリノウール糸が使われているので、チクチク感はまったく感じませんでした。この着ていてホッとする優しい肌触りも、私がメリノウールを着る大きな理由の1つです。

汗っかきなので、この写真を撮っている間にもダラダラと大汗をかいていたのですが、乾いた後も汗臭くならずベタつく感覚もほとんどありませんでした。生地が薄めなので乾くのも早く、身幅が広いので風抜けもいいんです。

まだまだ出番は多そうだ

ブランドロゴは背面の裾左側に小さくワンポイントのみ。

「メリノウールの服に興味があるけどピタッとした服はなぁ…」という方には特にオススメしたいWILD THINGSのウール S/S Tシャツ。

今年は暑さが長く続くなんて話も聞こえてきてゲンナリしますが、お気に入りのTシャツが長く活躍してくれると思えば楽しめそうです。

