ウェスティン都ホテル京都は、旬のぶどうを贅沢に使用したパフェを9月1日から10月31日まで提供する。

「シャインマスカットのパフェ」は、9月1日から10月5日まで提供する。トップには大粒のシャインマスカットの果実やブルーベリー、繊細なホワイトチョコレートの飾りと爽やかなライチシャーベットをあしらう。中層にはサクサクの生地にカスタードクリームを挟んだ特製ミルフィーユと、さっぱりとしたヨーグルトアイスを配置する。底部には、ザクザクとした食感のクランブルクッキー、マスカルポーネのパンナコッタ、アロエ入りマスカットゼリーを重ねる。

「巨峰とナガノパープルのパフェ」は、9月27日から10月31日まで提供する。グラスの上部には、艶やかなチョコレートの飾りとラズベリー、そして花型に丁寧にカットした巨峰を乗せる。その下にはナガノパープルの大粒な果実と濃厚なブドウのシャーベット、芳醇なラムレーズンのアイスクリームを配置する。底部には、栄養豊富なアサイーのパンナコッタと、巨峰の果肉がたっぷり入ったブドウゼリーを重ねる。

場所はティーラウンジ「メイフェア」。時間は午前11時から午後6時。料金はどちらも3,200円。税・サービス料込。