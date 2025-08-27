2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に、安達木乃、岩谷健司、前原瑞樹、阿佐ヶ谷姉妹が出演することが発表された。

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

安達が演じるのは、トキ（髙石あかり）と共に雨清水家の織物工場で働く仲間・せん。ちょっと抜けたところもあるが、そ れが愛きょうとなって場を和ませるムードメーカー。不器用ながら、家族のために健気に働く。

岩谷が演じるのは、借金取り親子の父・森山善太郎。こわもてだが根っからの人の良さがにじみ出ている、借金取りに向かない借金り。松野家の借金も小さく長～く優しく取り立てている。

前原が演じるのは、善太郎（岩谷健司）の息子で、父と同じように松野家の借金を取り立てる二代目・森山銭太郎。父親譲りの人の良さから、あと一歩、非情になりきれない。借金取りとしてはどこか頼りないが、本人は精いっぱい背伸びをしている。

阿佐ヶ谷姉妹が演じるのは、トキとヘブンの家の庭に住む蛇と蛙の声。渡辺江里子が蛇を、木村美穂が蛙をそれぞれ担当する。トキとヘブンの歩みを優しく見守っている。

なお、安達と阿佐ヶ谷姉妹は本作が朝ドラ初出演となる。

コメント●安達木乃（せん役）せん役を演じさせていただきます、安達木乃です。あまり豊かな暮らし向きではない時代に生きづらさを感じながらも、 小さな幸せを見つけては大いに喜ぶせんに、私自身も元気をもらいな がら演じました。その温かな空気感をみなさまにもお届けできたら嬉しいです。大好きな朝ドラに初めて参加させていただけること、そして『ばけばけ』という作品の一員として生きられること、心から感謝の気持ちでいっぱいです。『ばけばけ』とともに迎える朝が今からとっても楽しみです！

●岩谷健司（森山善太郎役）借金取りの森山を演じさせていただきました。作家のふじきさんと父親役の岡部さんとは、一緒に15年程「切実」と いう演劇ユニットで小劇場などで活動してきました。なので、このお話 がきた時はまるで僕達がやってきたことが認められたような、とても 感慨深い気持ちでした。役柄とは関係ない話をしてしまいましたがも しかしたら、僕のそんな感情が画面からにじみ出てるかも知れません。 皆様、是非ご覧下さい！

●前原瑞樹（森山銭太郎役）借金取りの息子の銭太郎という役で出演が決まりましたと聞いて、台 本を読む前からこの役は絶対に面白いと確信しておりました。そして 台本を開くと、さらに銭太郎への愛が止まらなくなりました。読めば読むほどに面白い台本に、とびきり素敵な方々との共演で、胸 が躍るばかりです。個人的には岡部さんや岩谷さん、脚本のふじきさんは僕が演劇始めた ての頃からの超超憧れの大先輩です。朝ドラでご一緒できるなんて本 当に光栄です。「舞いあがれ！」のむっちゃん、「らんまん」の藤丸に続いて、「ばけばけ」 銭太郎もどうぞよろしくお願いいたします。 頑張ります！！

●阿佐ヶ谷姉妹（渡辺江里子／蛇の声役、木村美穂／蛙の声役）江里子：この度、蛇と蛙として2人揃って見守り役をたまわ りました。大役にビックリしたわね。美穂：そうね。でも元々2人とも根がじんめりしている所が あるから、蛇と蛙って聞いて嬉しかったです。江里子：私は姉妹の中では姿勢がいいと言われているか ら、蛇役と聞いて納得したわ。蛇も首を伸ばせばピンとし てるものね。美穂：私蛙好きだし、蛙でよかったわ。お姉さん目付きが 鋭い時あるから、そういうのをふじきさん見てくださった のかも。江里子：そこなの？姉妹：時に親身に時に遠目に、親戚のおばさんのような気 持ちでおトキちゃんたちを見守っていきたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

●橋爪國臣（制作統括）倉沢杏菜さんは、これまでさまざまなドラマで拝見し、その繊細なお芝居に魅了され、いつ かご一緒したいと思っていました。安達木乃さんは、その明るさと温かさで、物語にかけが えのないぬくもりを与えてくれる方です。髙石あかりさんと共に、倉沢さん、安達さんが織 りなす織物工場では、厳しい時代の中にも、確かに存在する年相応の青春ときらめき、そし てささやかな喜びが満ちあふれています。三人が集うことで生まれる、みずみずしいシーン になっています。岩谷健司さんには、脚本のふじきみつ彦さん、岡部たかしさんと長年演劇ユニットで活動を 共にされ、ふじきさんの脚本の世界を最も深く理解されているお一人です。ぜひ、出演して いただきたいと思っていました。人の良さがにじみ出る借金取りを、味わい深く演じてくだ さっています。前原瑞樹さんは、唯一無二の前原さんにしかできないお芝居が魅力だと思っています。厳 しいけれど非情になりきれない借金取り・銭太郎を、最高に面白く、愛すべきキャラクターに してくださっています。物語を見守る蛇と蛙の声は、阿佐ヶ谷姉妹のお二人にお願いしました。脚本のふじきさん と、このドラマをどう語っていくのか、長い時間をかけて議論を重ねました。客観的なナレー ションではなく、かといって登場人物が語るのでもない。少しだけ引いた立場から、ユーモ アを交え、軽やかに物語を包み込んでくれる存在が理想だ、というふじきさんのアイデアか ら、この蛇と蛙は生まれました。収録は、いつもお二人が漫才をされる時のように掛け合い ながら行い、現場は常に笑いに包まれています。

（文＝リアルサウンド編集部）