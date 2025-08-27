ネコシェフから期間限定「マスカルポーネ＆マロン」が登場♡秋の味覚を堪能

チーズと果実のハーモニーが魅力のスイーツブランド「ネコシェフ」から、秋だけの特別な味わいが登場します。9月1日(月)より期間限定で発売されるのは、しっとり生地と濃厚クリームが奏でる「ネコシェフバーガー（マスカルポーネ＆マロン）」。さらに、カマンベールを贅沢に使ったフィナンシェやクッキーもラインアップ。秋のティータイムにぴったりなスイーツをチェックしてみませんか♪

ネコシェフ期間限定「マスカルポーネ＆マロン」

秋の定番人気「ネコシェフバーガー」から、今年も秋限定フレーバーが登場。

「ネコシェフバーガー（マスカルポーネ＆マロン）」は、北海道生乳100％のマスカルポーネを混ぜ込んだクリームに、上品な甘さのマロングラッセを加えた逸品です。

しっとりとしたチーズ生地とクリームのバランスが絶妙で、深みのあるマロンの余韻を楽しめます。価格は2個入で1188円（税込）。数量限定なので早めにチェックを♡

ネコシェフの秋スイーツラインアップ

「フィナンシェ イチジク」は、カマンベールを混ぜ込んだフィナンシェに甘いイチジクをプラス。

プチプチ食感も楽しく、5個入で1404円（税込）。

定番の「フィナンシェ」はカマンベールの風味豊かで、レモンピールが爽やかに香ります。ひっくり返すと肉球型の遊び心も♪ 5個入で1296円（税込）。

さらに、「クッキー（カマンベール＆レーズン）」はコクのあるカマンベールとレーズンの甘みが好相性で5個入1026円（税込）。

「クッキー（チェダー＆クランベリー）」はチェダーのコクとクランベリーの酸味が絶妙な組み合わせで、5個入1026円（税込）。

秋限定の味わいを楽しんで

ネコシェフから登場する「マスカルポーネ＆マロン」をはじめとした秋のスイーツは、どれもチーズと果実の組み合わせが楽しめる魅力的なラインアップです。

期間限定・数量限定での販売となるため、この機会を逃すと味わえない特別な一品ばかり。

自分へのご褒美や、大切な人への手土産にもぴったりです。秋のひとときを、ネコシェフのスイーツで優雅に彩ってみませんか♡