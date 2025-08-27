なぜか「まわりから好かれる人」と「まわりから良く思われない人」。「ちょっとした違いでその差が生まれている」と語るのは、芸能界で活躍し続けてきたタレント・中山秀征さん。人から好かれ、信頼されてきた中山さんが長年大切にしてきたこととは？ 愛されキャラの秘密をまとめた著書『気くばりのススメ 人間関係の達人たちから学んだ小さな習慣』より、一部を抜粋して紹介します。

【ヒケツ：否定しない、怒らない】

まずは認める、肯定する

好かれる人に共通する秘訣の1つが、

「否定しない、怒らない」です。

人にはそれぞれ価値観があって、こういうものは好き、こういうものは好きではない、があると思います。それは仕方がないこと。というか、当たり前のことです。

自分はこういう考え方を持っている、自分はこういう見方をする、自分ならこうしたい、というのもありますね。僕にもあります。

ただ、違う「好き」があったり、違う「考え方」がある、ということも認めないと、コミュニケーションはやっかいなことになると僕は考えています。

逆に、それが認められる人には、フトコロの大きさを感じます。みんなに愛されている人というのは、そういうことができる人なのだと思います。

まずは、認める。肯定する。簡単に否定から入らない。そこからなのです。

印象が悪い人の口癖とは？

否定から入ってしまう人には、わかりやすい口癖があることに気づいておいたほうがいいと思います。

それが、「でも」 です。

相手から何か話がやってきたとき、「でも」から返事を始めていないかどうか。

本人に言わせると、「いやいや、否定なんかしていないよ」というケースも少なくないのですが、「でも」から始まっていると、それは否定と受け止められるということを知っておいたほうがいい。

付き合いが長く続いて親しくなってからならいざ知らず、まだそれほど時間が経っていないときの「でも」は、相手からの印象をかなり悪くする、と思っていたほうがいいでしょう。

自分自身のことを考えてみてください。

「僕はこれが好き」「私はこう思う」ということに対して、あからさまに「でもさー」と否定されて、気持ちがいいでしょうか。

家族でも同じだと思っています。

親から言われたこと、子どもから言われたことに対して、「でも」から入っていないか。

それは、知らずしらずのうちに相手を認めず、もしかしたら相手を不快にさせ、傷つけているかもしれない、と理解しておく必要があります。

「でも」というのは、ほんのちょっとした言葉です。この、ほんのちょっとが大きく印象の差を作るのだと思います。「でも」と言いそうになったら、飲み込むことです。

まずは、話をちゃんと受け止める。肯定してあげる。そういう考えもあるよね、と認めてあげる。

そこから会話がスタートしたら、相手もとても心地よいと思うのです。



『気くばりのススメ 人間関係の達人たちから学んだ小さな習慣』（中山秀征：著／すばる舎）

みんなに愛される人が絶対にしないこと

その否定の少し先にあるのが、怒りかもしれません。何かが気に入らなくて（要するに、自分の「こうしたい」と違ったということですね）、すぐに怒り出す人がいます。

実のところ、まわりからは、ものすごくみっともなく見えているのですが、本人は気づいていない。

みんなに愛される人は、決してこんなことはしません。

僕も、よほど失礼なことでもされない限り、怒ることはありません。

本当は、「怒りの沸点」はそんなに高くはないし、「このヤロー」と思う瞬間もないわけではありませんが、自分でもすぐに「ああ、怒りそう」と気づけるようになりました。

だから、グッと飲み込む。みっともないですからね。

それこそ、週刊誌の取材のように、わざと怒らせてコメントを取ろうとする人もいる。

でも、わかっていますから、その手には乗りません（笑）。

怒っても、何一ついいことはないのです。

《人間関係の達人たちに学んだ好かれるコツ》



「でも」と言わない

【ヒケツ：勝負しない】40年間も芸能界で生き残れた秘密

好かれる人に共通する秘訣の1つが、

「勝負しない」です。

敵を作らない、と言い換えてもいいかもしれません。

これは芸能界に限らず、だと思いますが、会社でも仕事でも地域の活動でも、学校でも部活でも、だんだん何かの力が発揮できるようになってくると、目立てるようになります。まわりから一目置かれるようにもなる。

そうすると、だんだんと「誰にも負けたくない」という気持ちが出てきてしまうんですね。なんとなく想像ができる、という人も少なくないのではないでしょうか。



しかし、負けたくない、勝ちたいと考えるようになると、どうしても敵ができてしまうのです。そして敵に勝とうとしてしまう。

仮に勝ったとして、敵は敵のままです。そして次の敵が現れると、また勝負になって、勝ったとしても敵になってしまう。勝てば勝つほど、敵が増えていく。やがて、敵だらけになる。

多くの人に愛されている人で、こういう人はいません。

敵だらけでは、愛されるはずもないでしょう。むしろ、やがて潰されてしまうかもしれない。

だから、「勝負しない」なのです。

勝負をしたら、敵ができる。敵を作らないためにも、勝負をしないのです。もっと言えば、勝負をしないから負けることもありません。勝とうとしないから、負けない。

そんな生き方があるのです。

敵を作らない

テレビの世界では、前面に出てくる人が必ずいます。例えばバラエティ番組なら、多くのケースで、メインの司会者は１人でいい。目立ってカッコいいのも１人でいい。

ところが、「メインを食ってやろう」と考える人もいます。しゃしゃり出ようとする。こうなると、必ずぶつかります。それこそ勝負になる。

それもまた番組としては面白いのかもしれませんが、僕にはそういう生き方は合っていませんでした。でも、だからこそ40年も芸能生活を続けてくることができたのかな、と今は思っています。

例えば、先にも紹介した『THE夜もヒッパレ』では、司会が三宅裕司さんで僕はサブの役割でした。

台本があって、三宅さんがそれを元に番組を進めていくわけですが、そこに食い込もうとはまったく思いませんでした。

僕がやっていたのは、三宅さんがやらないことをすることでした。

例えば、三宅さんが話題を振らない人に話題を振っていく。あるいは、声をかけてほしそうなゲストや、緊張していて硬くなっていそうなゲストを見つけて、話を振っていく。

そうすると、案外、面白いコメントが出てきたりするのです。

ところが、番組で放映されるのは、その面白いコメントだけです。僕が話を振っているシーンは映らない。

だから、こんなことを言われたこともありました。

「あのヒデというのは、何をやってんだ。自分を出さないね」

でも、僕には不満はありませんでした。

番組を盛り上げることができていたし、面白いコメントができた人にも喜んでもらえていたのです。

もちろん、敵もできませんでした。

勝つことよりも負けないことが大事

そしてもう１つ、ありがたいことに、番組を作っているスタッフから、こんな言葉ももらいました。

「ヒデちゃん、いつも悪いね。新しい人、緊張してる人をほぐしてくれてて。そこは映ってなくてごめんね」

そして、そこを評価していただいたのか、のちに多くの番組から次々に声をかけてもらうことになりました。

目立てなかったかもしれない。

その意味では、勝てなかったかもしれない。

でも、僕は負けることもありませんでした。

そして、敵も作らずに済んだのです。

《人間関係の達人たちに学んだ好かれるコツ》



勝負しない。敵を作らない。そうすれば＜不敗＞となる

※本稿は、『気くばりのススメ 人間関係の達人たちから学んだ小さな習慣』（中山秀征：著／すばる舎）の一部を再編集したものです。