２６日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」では、ウエストランド井口浩之が「このメンツなら勝てる格付け」として、自分が勝てる芸人たちと、テーマを決めて必勝を期する企画を放送。そこで「ホリエモンとケンカした」という芸人が登場した。

井口は「権力に屈しなさそうな男」ランキングなら自分が１位になれると確信。コロチキ・ナダル、モグライダー・ともしげ、きしたかの・高野、カミナリ・まなぶらが登場。その中でナダルが、オズワルドの畠中悠が「権力に屈しなさそう」の上位にくると予想。その理由として「ホリエモンともケンカしてる。野菜で」と実業家の堀江貴文氏とケンカしたと明かした。

畠中は「一方的に言われたんですけど、去年手術して、手術したことで健康に気を付けるようになって、野菜も食べるようになるから、寧ろ病気になって良かったねってラジオで話したらネットニュースになった」という。

すると堀江氏がそのネット記事を引用して「野菜食べて健康ってバカみたいな理論だよね」という趣旨の投稿をしたため、またまたネットニュースに。畠中は「それをラジオで、ホリエモンに対して、バカみたいなことじゃないよって反論しました」と直接ではないものの、意見をぶつけ合ったことがあると胸を張り「ホリエモンも信用してないんで」とまで言い、スタジオも「言うねえ」と盛り上がっていた。