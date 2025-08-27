心身の「なんとなく不調」に悩まされていませんか？脳神経内科医の山下明子さんは、身も心も癒やす方法として、マインドフルネスを取り入れた「食べる瞑想」を提案しています。これは、食事において「何を食べるか」ではなく「どのように食べるか」に焦点を当てた瞑想法です。そこで今回は、山下さんの著書『食べる瞑想：幸せな毎日が続く「新しい心の整え方」』から抜粋し、再編集してお届けします。

食事を終えたら口の中の感覚に集中してみて

「ごちそうさま」と言った後、いつも何をしていますか。

食器を台所へ片付けるために、椅子から立ち上がる人もいます。

テレビやスマホを見て、食後のひとときをゆっくり楽しむ人もいます。

しかし、どれも「食べる瞑想」の観点からすると正しくありません。

正解は「口の中の感覚に意識を向ける」です。

「ごちそうさま」と食事を終えたら、口の中の感覚に集中してみましょう。食べ物を口に入れたときには味や舌触り、熱さなどを自然と感じるものですが、食事を飲み込み終えて、なんの刺激もないときでも、必ず何かしらの感覚はあるはずです。

最後に食べた食材の香りは残っていますか？

口の中をなめてみると、どんな味がしますか？

食後の何も入っていない口の感覚を言葉で表現することは難しいかもしれませんが、まったくの無感覚ではないはずです。

感覚の解像度をグッと上げて、詳細に観察してみましょう。わずかな感覚も見逃さずに捉えようとすることで、あなたの感覚は研ぎ澄まされていきます。

「口寂しさ」がなくなる食後の鉄則

今あなたはこの記事を読んでいるので、食事タイムではないと思います。

試しに、今の何も口に入っていないタイミングで、舌の感覚に意識を集中してみてください。

目を閉じると、舌の感覚を受け取りやすくなります。

舌で何を感じますか？

歯に触れている感覚はありますか？

潤っていますか？ 乾燥していますか？

何か味を感じますか？

現代の食事は刺激が強い傾向にあります。激辛の食品や強炭酸の飲み物、強い度数のアルコール飲料などを好んで摂取していると、刺激の弱いものや薄味では物足りなさを感じるでしょう。

これは、口の中の感覚が麻痺して、鈍感になっている状態です。

いつもイヤホンで音楽や音声を聴いていると、音が何も聞こえない環境では退屈や不快感を覚えてしまうように、いつも何かを口にしている人は、何も食べていないと物足りなくて落ち着かなくなってしまいます。

だからこそ、日頃から口の中の感覚を麻痺させないことが大切です。数秒で構いませんので、食後は口の中の感覚を研ぎ澄ませてみましょう。

温かいお茶で「もう一口」を防ぐ

「ごちそうさま」の後、口の感覚に集中することは過食の予防にもつながります。まだ少し何か食べたいと感じるときは、口の中の感覚に集中して、意識を食べ物から自分の体へ向け直してみてください。

その「まだ食べたい」という感情は、味がしないという「寂しさ」や「退屈さ」を紛らわせようとして、刺激を求めているだけではありませんか？

そんな口寂しさを紛らわせ、心を落ち着かせるいい方法があります。

それは温かいお茶を飲むことです。



茶葉に含まれる「テアニン」というアミノ酸がリラックス効果をもたらすので、「食べたい」という欲求を鎮めることができます。

夕食後の緑茶は、カフェインのせいで眠れなくなるから控えているという人も多いようですが、ぬるめの温度で時間をかけて淹れれば、抽出されるカフェインの量が減るため、夕食後に飲んでも眠りを妨げることはありません。

それでも気になる方は、ノンカフェインの紅茶やコーヒー、またはルイボスティーなどがいいでしょう。飲み物の香りと温かさによってリラックスすることができ、心がスーッと落ち着きますよ。

心身をリラックスさせるためであれば音楽やアロマセラピー、入浴なども効果がありますが、口が寂しいときには、口に何かを入れるのが一番効果的です。

刺激の欲しさに振り回されて食べすぎてしまう前に、ゆっくりお茶を飲みましょう。口も心も満たされた状態で、食事を終えることができますよ。

空っぽの口を感じる瞑想

食事の最後の一口を食べ終わったら、箸を置いて目を閉じます。

口の中に意識を向け、舌の感覚に集中しましょう。

舌は乾いていますか？ 湿っていますか？

何かの味は感じますか？ 食事の味が残っていますか？

口の中は温まっていますか？ 冷たい感じがしますか？

今まで感じたことのない感覚を感じることはできましたか？

