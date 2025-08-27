福岡県の料理店『御料理 茅乃舎』の料理長監修の調味料・食品ブランド「茅乃舎」から、夏季限定メニューとして東京駅店と東京ミッドタウン店で「冷たいだしスープ 和風」のテイクアウトが販売中です。”冷たい出汁”は熱中症対策にも効果があるそうで――

茅乃舎では、夏季限定メニューとして茅乃舎 東京駅店（グランスタ丸の内）と東京ミッドタウン店の2店舗で【冷たいだしスープ 和風】のテイクアウト販売が行われています。

焼きあごや鰹節など、国産の5種の素材で仕上げた、すっきりとした味わいの冷たいだしスープ。

だしには、汗ばむ季節に補いたい塩分や、海からの食材に含まれたミネラルが溶け出ており、夏の水分補給にもおすすめです。

済生会横浜市東部病院患者支援センター長の谷口英喜医師は、出汁のメリットについて以下のようにコメント。

「出汁に含まれる“うま味成分“には、精神的なリラックス感を与える効果もあり、少量の塩分でも満足感を得ることができるとともに、食欲増進にも作用します。

さらに出汁にはカリウムも含まれており、利尿促進作用がはたらき、体内の熱を外に逃がす機能があることから、熱くなった体温を下げる効果も期待できます。

カリウムを多く含む、すいかやきゅうりと同様、夏の体調管理に役立つ食品のひとつといえるでしょう。

また、長引く暑さは、熱中症だけではなく、夏バテや残暑バテへとつながる可能性があります。バテない体作りのためには、規則正しい食生活が大切ですので、出汁を上手に使って、食欲を維持することで、食事から質の高い栄養と水分を摂取するように心がけましょう」



谷口医師

朝のコップ1杯の冷たいだしは、熱中症予防に効果的

熱中症対策として”冷たい出汁を飲む”5つのポイント

（1）水と塩分を手軽に補える

出汁にはミネラル/電解質の一つであるナトリウムが含まれており、汗で失われた塩分や水を身体に負荷かけることなく補給することができます。

（2）少量でも得られる満足感・リラックス感・食欲増進効果

出汁のうま味成分は、少量の塩分でも満足感を得ることができるだけではなく、精神的なリラックス感を得ることができ、さらには食欲増進の作用ももたらします。人間の水分補給は、食事から1日の半分量を得るため、食欲を維持することが大事です。

（3）身体の内側から体温を下げる

ミネラルの一部であるカリウムには利尿促進作用があり、尿とともに熱を体外に逃がすことで体温を下げる効果が期待できるため、身体の内側からのクールダウンに適しています。

（4）低カロリー

出汁だけではカロリーがほぼ無いため、幅広い世代の方におすすめです。しかしながら、出汁だけに頼るのではなく、食事と併せて摂ることが理想的です。

（5）“朝の1杯”として新習慣に

特に朝にコップ1杯（約180〜200ml）の冷たい出汁を飲むことで、寝ている間に失われた水や塩分を補給する手助けをします。

茅乃舎の「冷たいだしスープ 和風」概要

【価格】250円（税込）

【提供期間】 2025年8月31日(日)まで

【提供店舗】茅乃舎 東京駅店（グランスタ丸の内）、茅乃舎 ミッドタウン店（東京ミッドタウン ガレリアB1F）