◇インターリーグ パドレス―マリナーズ（2025年8月26日 シアトル）

パドレスは26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦で打線が初回に5点を先制。5回に逆転を許したが直後の6回に再逆転した。

打線は先頭・タティスが二塁打を放つと、ボガーツの適時打で先制。ロレアノに満塁弾が飛び出すなど初回だけで5点を奪った。

ところが、5―0の5回に状況が一変。先発・シースがアロザレーナに3ランを浴び、次打者・ローリーに四球を与えたところで降板。後を継いだアダムが2死一、二塁にピンチを広げると、スアレスに3ランを浴び、この回2本目の3ランであっという間に逆転を許した。

それでも打線が奮起。5―6となった直後の6回無死二、三塁からクロネンワースの左前適時打で追いつくと、なおも無死一、三塁でフェルミンのスクイズで勝ち越しに成功。再度、試合をひっくり返した。

パドレスはドジャースとの首位攻防戦で2勝1敗と勝ち越し、同率首位に並んだが、前日25日のマリナーズ戦に敗れ2位転落。ドジャースが単独首位に立ち、地区優勝へのマジックを29に減らした。

一方、マリナーズもア・リーグ西地区で首位アストロズを1・5ゲーム差で追っており、両軍とも落とせない試合となっている。