【デザイアメイデン メディック】 2026年1月 発売予定 価格：6,930円 【メガミデバイス M.S.G デザイアメイデン メディック アイデカールセット】 2026年1月 発売予定 価格：1,320円

コトブキヤは、プラモデル「デザイアメイデン メディック」を2026年1月に発売する。価格は6,930円。

本製品は、コトブキヤが展開するプラモデルシリーズ「メガミデバイス」より、メガミデバイス開発クリエイターによるBlock2素体対応の新シリーズ第二弾として、「デザイアメイデン メディック」をプラモデルで表現したもの。

長くアイプリント開発担当している雨間氏によるキャラクターデザインと、設計＆バスタードールメカニカルデザインのたすく氏のコンビネーションで制作されており、頭部のキャップや薬剤アンプルなどナースをイメージしている。

癒し系の表情豊かなキャラクターに良く似合う繊細なロングツインテが特徴で、クリアーパーツ成型のメガネが付属している。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特別カラー髪パーツ」が付属するほか、本製品に対応した専用デカールセット「メガミデバイス M.S.G デザイアメイデン メディック アイデカールセット」も2026年1月に発売を予定している。価格は1,320円。

「デザイアメイデン メディック」

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

「メガミデバイス M.S.G デザイアメイデン メディック アイデカールセット」

仕様：プラモデル スケール：1/1スケール サイズ：全高 約170mm 素材：PS、ABS、POM

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。