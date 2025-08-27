「メガミデバイス」よりナースをイメージしたメガミ「デザイアメイデン メディック」が2026年1月発売！
【デザイアメイデン メディック】 2026年1月 発売予定 価格：6,930円 【メガミデバイス M.S.G デザイアメイデン メディック アイデカールセット】 2026年1月 発売予定 価格：1,320円
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama
コトブキヤは、プラモデル「デザイアメイデン メディック」を2026年1月に発売する。価格は6,930円。
本製品は、コトブキヤが展開するプラモデルシリーズ「メガミデバイス」より、メガミデバイス開発クリエイターによるBlock2素体対応の新シリーズ第二弾として、「デザイアメイデン メディック」をプラモデルで表現したもの。
長くアイプリント開発担当している雨間氏によるキャラクターデザインと、設計＆バスタードールメカニカルデザインのたすく氏のコンビネーションで制作されており、頭部のキャップや薬剤アンプルなどナースをイメージしている。
癒し系の表情豊かなキャラクターに良く似合う繊細なロングツインテが特徴で、クリアーパーツ成型のメガネが付属している。
またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特別カラー髪パーツ」が付属するほか、本製品に対応した専用デカールセット「メガミデバイス M.S.G デザイアメイデン メディック アイデカールセット」も2026年1月に発売を予定している。価格は1,320円。
「デザイアメイデン メディック」仕様：プラモデル スケール：1/1スケール サイズ：全高 約170mm 素材：PS、ABS、POM
コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」
「メガミデバイス M.S.G デザイアメイデン メディック アイデカールセット」
※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。