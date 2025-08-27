LUSH限定ディワリコレクション登場♡光と香りで祝う特別なバスタイム
英国発のナチュラルコスメブランドLUSHが、2025年8月28日（木）よりディワリから着想を得た限定コレクション6種を全国78店舗と公式オンラインで発売♡マンゴーやスイートオレンジの香り、富の女神ラクシュミーを迎えるランゴリ模様のバスボムなど、多彩なアイテムでおうちバスタイムが祝祭気分に。社員が文化背景を活かして開発した特別なコレクションです♪
華やかな香りと模様で祝うディワリバス
プラカシュ（バスボム）
バスボム「プラカシュ」（1,300円）は、ランゴリ模様をイメージしたデザインで、ダマスクローズとスイートオレンジの香りが広がります。
ディライトアンドデカダンス（マッサージバー）
マッサージバー「ディライトアンドデカダンス」（2,340円）はサンダルウッド香とカカオバターで肌を柔らかく保湿。自宅のお風呂が、ディワリの光と祝福に包まれる特別な空間に変わります♡
CHOOSYの新作リップ「デイニードルリップ ストロング」で最強*³のふっくら唇へ
マンゴー香るシャワージェル＆ボディケア
トロピカルラッシー シャワージェル（シャワージェル）
シャワージェル「トロピカルラッシー」（120g1,660円/280g3,320円/580g5,550円）は、マンゴー果汁とココナツミルクで乾燥肌をしっとり洗い上げ、ジューシーな香りでバスタイムを華やかに。
トロピカルクルフィ ボディコンディショナー（ボディコンディショナー）
ボディコンディショナー「トロピカルクルフィ」（100g2,000円/225g4,000円）はマンゴーバターやホホバオイル配合で、甘く濃密な香りと潤いを与え、肌も気分もリッチに整えます。
贈り物やラッピングにもぴったり
ゴールデングロウ ノットラップ（ノットラップ）
再利用可能なノットラップ「ゴールデングロウ」（1,300円）はオーガニックコットン製で光のフェスティバルのように毎日を彩ります。
スパークスオブジョイ ギフト（ギフト）
ギフトセット「スパークスオブジョイ」（3,200円）はシャワージェル120gとボディコンディショナー50g入り。自宅でのディワリ体験や、大切な人への贈り物にも最適です♡
LUSH限定ディワリコレクションで祝祭気分を自宅に♪
8月28日（木）より全国78店舗と公式オンラインで発売されるLUSH限定ディワリコレクション。
ランゴリ模様のバスボムやマンゴー香るシャワージェル、ボディコンディショナーなど6種のアイテムで、おうちバスタイムが一気に華やかになります。
贈り物にもぴったりで、光と香りに包まれる特別なひとときを楽しめます♡