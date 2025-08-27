¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¤·¤¿¤¤¡×°ë»³¤µ¤ä¤«à¥Á¥é¸«¤»á¥·¥ç¥Ã¥È
±ð¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¤ò¥Á¥é¥ê
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬»ç¿§¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¤Îà¥Á¥é¸«¤»á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö°á¾Ø¤¿¤Á¡Ø¥³¥È¥³¥È¡¡°ñ¾ëÊÔ¡ÙÈ¯É½²ñ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡×½Ð±é»þ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿2¼ïÎà¤Î°áÁõ¤ò¾Ò²ð¡£»ç¿§¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤éÂ¼ó¤ò¥Á¥é¤ê¤È¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÂ¼ó¥Á¥é¥ê¤ÏÈ¿Â§¡×¡Ö´Ñ²»¤µ¤Þ¤Î¤è¤¦¡×¡Ö±ð¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£