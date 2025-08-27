【PREMIUM DX ギーツバスターQB9】 8月27日16時より予約開始 2026年2月 発送予定 価格：18,700円

バンダイは、大人向けなりきり玩具「PREMIUM DX ギーツバスターQB9」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月27日16時より予約受付を開始する。発送は2026年2月を予定し、価格は18,700円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーギーツ」にて仮面ライダーギーツIXが使用する武器・ギーツバスターQB9を、大人向け大型武器玩具で再現したもの。

劇中イメージのプロポーションを目指し、DX版と対比して全長約2.2倍、重量約2.7倍に大型化。ブレードモード時、全長約88cm、重量約1.1kgを誇り、圧倒的な存在感・重厚感を実現。外観も、塗装仕様・塗装部位を全体的にブラッシュアップ。

ギーツバスターQB9の特徴である、ブレードモード/レールガンモードの切り替えギミックも搭載。刀身パーツの差し替えにより、両モードでのプロポーションと変形ギミックを両立している。また変形によって発動する攻撃音は変化しますが、劇中での演出を再現できるよう、ブレードモード時も銃撃音が発動可能。

別売りの「PREMIUM DX マグナムシューター40X」同様、DX版でのレイズバックルセット部に効果音ボタンを搭載し、ギーツIXに関連した英寿（演：簡秀吉さん）のキャラクターボイスが発動可能。またキャラクターボイス以外の効果音もDX版から追加収録。

劇中で使用回数の多い必殺技「ブーストタクティカルビクトリー」はレールガンモードで2種、ブレードモードで5種を搭載し、幅広いなりきり遊びが楽しめる。

サイズ：

ギーツバスターQB9（ブレードモード時）…H約880mm×W約325mm×D約 80mm

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映