iHerb創業29周年!限定アニバーサリーバッグ&最大29%OFFセール開催

健康とウェルネスにおけるグローバルリーダーとして、サプリメントやコスメ、日用品など5万点以上展開しているウェルネス通販サイト【iHerb(アイハーブ)】が2025年9月に創業29周年を迎えます。この節目を記念して、日頃の感謝の気持ちを込めて8月26日よりプレセールを開始。さらに、8月29日午前10:00~10月2日午前2:00までは年間最大割引となる29%OFFセールも実施されます。

注目は数量限定の｢アニバーサリーバッグ｣



今回の周年イベントで初登場となるのが、iHerb初の｢アニバーサリーバッグ｣。

｢セルフケア｣｢グロッサリー｣｢スポーツ｣｢ビューティー｣｢iHerb プライベートブランド｣の5カテゴリから、それぞれ⼈気アイテムを詰め合わせた特別なセットです。

自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにもぴったり。何が入っているのかは開けてからのお楽しみです。数量限定なので、見つけたら即ゲットが正解です。

年に一度の大セール!最大29%OFF





さらに8月29日午前10:00~10月2日午前2:00での期間中は、最大29%OFFとなる年間最大級のセールを開催予定。サプリやプロテインはもちろん、口コミで話題のスキンケアやコスメなど、この機会に新しいアイテムをお得に試すチャンスです。

iHerb Japan 責任者スミスのコメント(一部抜粋)

iHerb が⽇本のお客様から初めてご注⽂をいただいたのは2006年のことです。私たちはこの年を、⽇本市場における歩みの第⼀歩として⼤切に位置づけています。⽇本のお客様から寄せられる信頼とご愛顧は、私たちにとって何よりの⼒となり、今⽇までの成⻑を⽀えてくださいました。お客様⼀⼈ひとりの｢安⼼して利⽤できる｣｢⽣活をより豊かにする｣という声が積み重なり、iHerb は⽇本市場において特別なつながりを持つ存在へと育てていただいたのです。

その結果、現在では⽇本は iHerb のグローバル市場の中でも常にトップ 3 に⼊るほどの重要なマーケットとなっています。この⼤きな成⻑は、⻑きにわたり多くのお客様が私たちのサービスを選び、繰り返しご利⽤くださった成果であり、⽇本のお客様の信頼なくしては決して成し得なかったものです。グローバルで29周年を迎えるこのタイミングに、皆さまが“いまの⾃分に合ったウェルネス”と出会うきっかけをお届けできることを、私たちもとても嬉しく思います。これからも、⼀⼈ひとりが⾃分のリズムで、⾃分に合った選択ができる社会を⽬指し、“ウェルネスをもっと⾃由で⾝近な存在”にしていきたいと考えています。

iHerb公式オンラインショップ

アプリのダウンロードも可能です。(iOS/Android対応)

健康志向の方から美容好きまで幅広い人に支持されるiHerb。今回の29周年は、特別な｢アニバーサリーバッグ｣と、最大29%OFFという豪華な内容で、これまでにないお得感を提供してくれます。

気になる方は、ぜひ早めに公式サイトをチェックしてみてください。