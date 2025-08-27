上海ディズニー、10月中旬から中間価格帯を追加

上海ディズニーリゾートは8月25日、入園チケットの価格体系を10月中旬から見直し、現行の475元（約9800円）から799元（約1万6500円）までの範囲内に中間的な価格帯を新たに導入すると発表しました。これにより来園者は、より多様で柔軟な選択が可能になります。

同園のチケットはこれまで4段階から6段階へと拡充されており、現在は475元、539元（約1万1100円）、599元（約1万2400円）、659元（約1万3600円）、719元（約1万4800円）、799元の設定です。今回の調整でさらに細分化することで、混雑の平準化や来園者の利便性向上を図ります。最低価格と最高価格は据え置かれ、上海ディズニーは混雑予測に基づいて価格を決めた上で30日前に公表します。



また、3歳から11歳の子ども、60歳以上の高齢者、障がい者は約25%割引きで購入でき、3歳未満の乳幼児は無料で入園可能です。

この他、「上海観光フェスティバル」限定の午後チケットが用意され、9月13日から19日の期間中、当日の午後3時以降に入園して園内を楽しむことができます。

さらに、9月は「ダッフィーマンス」や上海語版の特別公演がおこなわれ、10月にはハロウィーンイベントの拡大版などが登場します。国慶節や中秋節といった大型連休のシーズンには、通常のナイトショーに加え、特別な城郭プロジェクションと花火が披露され、来園者に華やかな体験を提供します。

今回の価格体系の見直しとイベント拡充により、上海ディズニーは多様な客層の需要に応えつつ、年間を通じた快適な体験の提供を目指しています。（提供/CRI）