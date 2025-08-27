「酢豚」の豚肉を鶏むね肉に代えて作る「酢鶏」ならヘルシー＆節約に。夏野菜で彩りも◎
総フォロワー数75万人超え、SNSで注目を集める料理クリエイター・ちぇるさんが、7月に初の書籍『型やぶりの至極ごはん』を発売。この書籍で紹介するレシピは4ステップ以内、使う食材はスーパーで手に入るものだけ。さらに野菜や鶏むね肉、大豆製品などを活用したヘルシーなメニューばかりなので罪悪感なくたくさん食べられます。しかも、9年間のシェフ経験を積んだちぇるさんならではの「おいしく仕上げるコツ」が満載。家庭でもマネしやすいプロの技がレシピに散りばめられています。
※本記事はちぇる著の書籍『型やぶりの至極ごはん』から一部抜粋・編集しました。
■鶏むね肉で至極の酢鶏
酢豚の豚肉を鶏肉に替えて作るメニュー。
甘酢あんをよく絡めて
材料（2人分）
鶏むね肉……1枚
にんじん……1/2本
ズッキーニ……1/2本
パプリカ（赤）……1/2個
玉ねぎ……1/2個
サラダ油……大さじ1
片栗粉……大さじ2
酒……大さじ2
A
・水……150ml
・酢……大さじ3
・しょうゆ、砂糖、トマトケチャップ……各大さじ2
・片栗粉……大さじ1
・ごま油……小さじ2
作り方
1 下準備
鶏肉は皮を除いてひと口大に切り、にんじんは乱切り、ズッキーニは5mm幅の輪切り、パプリカと玉ねぎは2cm大の角切りにする。鶏肉に酒をもみ込んで10分おく。Aは混ぜ合わせておく。
2 レンジ加熱
耐熱容器ににんじんを入れてふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で1分30秒加熱する。
3 焼く
フライパンにサラダ油を中弱火で熱し、鶏肉に片栗粉をまぶして入れ、両面に焼き色がつくまで焼く。
4 残りの材料を加える
野菜を加え、さらに3分焼く。弱火にしてAを加え、煮立ったらそのまま2分、混ぜながら加熱する。
■レシピを参考にするときは
・計量は大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです。
・作り方について、特記のないものは、野菜を洗う、皮をむく、ヘタを除くなどの基本的な下処理を済ませた状態からの手順を紹介しています。
・電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
・電子レンジの加熱時間はメーカーや機種によって多少異なります。付属の説明書に従い、高熱に耐えられる器を使用して、様子を見ながら加熱してください。
■著者プロフィール
ちぇる
1996年生まれ。料理クリエイター。9年間のシェフ経験を持ち、本格的な料理テクニックを家庭向けの料理レシピに落とし込んだ簡単レシピが人気。ボリューミーなダイエットメニューにも定評がある。SNS総フォロワー数75万人を超える（2025年7月現在）。
著＝ちぇる／『型やぶりの至極ごはん』