「きっちりされてる」柳原可奈子、脳性まひの長女“就学までの道”を報告「本当に色々な思いがありますね」
タレントの柳原可奈子さんは8月26日、自身のInstagramを更新。脳性まひの長女の“就学までの道”について、詳しく報告しました。
【写真】柳原可奈子＆脳性まひの長女
コメントでは「かなこちゃんすごい！きっちりされてる！」「希望の学校が決まる様に祈ってます」「細かい所までのサポート嬉しいですね」「決して努力や頑張りは無駄にならないと信じています 愛情いっぱい、悩みいっぱいの毎日でも周りの方のサポートや日頃の家族の笑顔が励みになると思います！」「娘ちゃんとの成長を思い浮かべるとご両親にとっては 本当に色々な思いがありますね！」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「希望の学校が決まる様に祈ってます」柳原さんは「#長女の就学までの道 9月に希望校である特別支援学校（肢体不自由）の体験学習に参加し、10月には就学先の最終決定と書類提出となる予定です！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、ソフトクリームを前におちゃめな表情を見せる自身と長女のツーショットで、2枚目にはさまざまな書類が写っています。投稿文ではほかにも、就学準備の細かい流れや大変なことなどを詳しく記しました。
「就学説明会、特別支援学校の見学」6月4日にも「#長女の就学までの道」を投稿していた柳原さん。「先日就学説明会、特別支援学校の見学に行ってきたよ！」などと報告していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
