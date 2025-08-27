Æî¹ñà¤Ø¤½½Ð¤·á¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¥³¡¼¥Ç¤Î26ºÐ¥â¥Ç¥ë¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö²Æ»ÅÍÍ¤µ¤¤¤³¡¼¡×¡ÖÂÀÍÛ¤è¤êâÁ¤·¤¤¡×
170¥»¥ó¥Á¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç
¡¡¤Ø¤½½Ð¤·¤ÎÆî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿26ºÐ¥â¥Ç¥ë¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²Æ¡¼¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢REIKA¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¡¢¹õ¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÆî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¹âµé´¶Éº¤¦³¤´ß¤ä³¤ÊÕ¤ÎÌÚ±¢¤Ê¤É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥ê¥à¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤Î¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³Ãæ¥¶¥¯¥¶¥¯¤Ç¤Û¤ó¤Ã¤È¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë1ÈÖ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Æ»ÅÍÍ¤Î¤ì¤¤¤«¤Á¤ã¤ó¤µ¤¤¤³¡¼¡×¡Ö½÷¿À¤¹¤®¤ÆÂÀÍÛ¤è¤êâÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¯¤¤¿¤¡¡ª¡ª¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡¡´°àú¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡REIKA¤Ïº£½ÕÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖLOVE POWER KINGDAM¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþËÆ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£