グルメが魅力的な「岡山県の道の駅」ランキング！ 2位「黒井山グリーンパーク」を抑えた1位は？【2025年調査】
地元ならではの味覚や旅先でのごちそうを求めて、多くの人が立ち寄る道の駅。新鮮な食材を使った料理や名物グルメは、その土地の魅力を直に感じられる特別な体験です。
All About ニュース編集部では、2025年8月14〜18日の期間、全国20〜60代の男女186人を対象に、「道の駅（グルメ）」に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「岡山県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国186人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「子供と一緒に楽しめるメニューが多いから」（40代男性／東京都）、「瀬戸内の海産物やフルーツを使った料理が豊富で立ち寄りやすいから」（40代女性／大阪府）、「地元の特産の海鮮系も山で獲れる野菜果物の販売は買い押しです」（50代回答しない／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「笠岡ラーメン、白桃スムージー、地元野菜のビュッフェなど。瀬戸内の海の幸・山の幸が集結」（50代男性／大阪府）、「バイキングスタイルのレストランやテイクアウトスタイルのカフェもありますよ」（40代女性／長崎県）、「ファームなので新鮮な食材を使ったグルメを楽しめる」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：黒井山グリーンパーク（瀬戸内市）／22票瀬戸内市にある「黒井山グリーンパーク」は、海と山の恵みを一度に楽しめる道の駅です。新鮮な海産物や肉をバーベキューで楽しむことができます。いちご狩りやみかん狩りは家族連れに人気で、季節ごとに変わる味覚を求めて訪れる人が絶えません。ラジコンサーキットやゴーカートなどの併設施設も魅力で、アクティビティと共に食を楽しめる点が、多くの人に支持される理由となっています。
1位：笠岡ベイファーム（笠岡市）／25票笠岡市の「笠岡ベイファーム」は、地元食材をいかした多彩な料理と四季折々の花畑で知られる人気の道の駅です。新鮮な野菜や果物を販売する直売所に加え、レストランでは笠岡ラーメンや地元で採れた卵を使った絶品の卵かけごはんなどをビュッフェ形式で堪能できます。特に手作り感満載のご当地メニューは、多くの観光客の心をつかんでいます。また、広大な敷地に咲き誇る季節の花々と共に食事を楽しめるのもここならではの魅力で、地域の特色を存分に体感できる場所として高く評価されています。
