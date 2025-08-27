女優朝倉あき（33）が27日までに自身のインスタグラムを更新。意味深な言葉で心境をつづり、反響が寄せられている。

朝倉は紺のジャケットに白のパンツスタイルで、緑をバックに振り向く写真をアップ。「悲しいニュースを次々と目にしました。いつかお会いしたいと思っていました」と記すと「自分が、間違いを認め、謝り、誠意を持って何事にも対応できますようにと改めて祈りました」とつづった。

さらに「映画で話題の『教皇選挙』の原著を読んでいます。良い邦訳本が出ることを切に願います」と近況も記した。

この投稿には1万を超える「いいね！」がつき、「世知辛い世の中ですからいろいろありますよね。思いやりに満ちた世界になりますように」「あきさんの抱えている思いや悩みが、良い方向に進むように願っております」などのコメントが寄せられている。

朝倉はNHK連続テレビ小説「てっぱん」やTBS系「下町ロケット」「グランメゾン東京」など、ドラマや映画で幅広く活動。スタジオジブリのアニメ映画「かぐや姫の物語」（13年）では主人公かぐや姫の声優も務めた。