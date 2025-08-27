サマンサベガ×リトルツインスターズ♡50周年記念スペシャルコレクション

サマンサベガから、サンリオ『リトルツインスターズ』50周年を記念したスペシャルコレクションが登場♡8月26日（火）より全国のサマンサベガ取扱店舗と公式オンラインショップで予約スタート、9月1日（月）から発売開始です。キキ＆ララのファンタジックな世界観を、高級感のあるツイード素材や星型チャームで表現したバッグや財布など、ガーリー心をくすぐるアイテムが揃っています♪

丸くて可愛いバニティバッグ

リトルツインスターズコレクション バニティバッグ

コロンとした丸いフォルムが魅力のバニティバッグは、キキ＆ララをイメージしたデザイン♡

季節問わず使える高級感のあるツイード素材で、フロントのDカンにお気に入りのチャームやファスナートップをアレンジ可能。

セットの星型ポーチには全商品異なるアートを使用し、内装には50周年限定アートタグをデザインしました。価格は19,800円（税込）です。

フリルハンドバッグ＆リュック

リトルツインスターズコレクション フリルハンドバッグ

人気のフリルハンドバッグは24,200円（税込）で、2way仕様。高級感あるツイード素材とキュートなフリルでガーリーに♡

リトルツインスターズコレクション リュック

リュックは25,300円（税込）でデイリー使いに最適。フロントファスナーポケットやサイドポケットがあり、ショルダーは太すぎず細すぎずでカジュアルにもガーリースタイルにもマッチします。

どちらもキキ＆ララのアートがポイントです♪

折財布＆チャームで華やかに

リトルツインスターズコレクション 折財布

薄マチの折財布は16,280円（税込）で、バッグとお揃いのツイード素材を使用。星型パッチワークにキキ＆ララのアートプリント、中央には星型クリスタルが輝きます♡

スナップボタンを開くと50周年記念アートをプリント。

リトルツインスターズコレクション バッグチャーム＆ファスナーチャーム

バッグやポーチに取り付けられるバッグチャーム（5,500円）やファスナーチャーム（3,850円）も揃い、セットでコーディネートするとさらに華やかに楽しめます。

サマンサベガでキキ＆ララ50周年を楽しもう



リトルツインスターズコレクションは、サマンサベガ 渋谷109店で先行予約・販売の後、9月1日（月）より全国取扱店舗で発売開始です♡

バニティバッグ19,800円、フリルハンドバッグ24,200円、リュック25,300円、折財布16,280円など、ガーリー心を満たすアイテムが勢ぞろい。

限定デザインのチャームとセットで、毎日のコーデを特別に彩って♪