フリーアナウンサーの佐藤由季（37）が27日までにインスタグラムを更新。第1子を出産していたことを明かした。

佐藤アナは「令和7年7月7日に第一子の男の子を出産いたしました 本日、無事に生後50日を迎えられ、そして昨日、無事にお仕事にも復帰することができましたので、このタイミングで報告させていただきました」と7月7日に出産していたことを報告した。

続けて「私にとって、#妊娠#出産#育児と全てが初めてのことばかりで、喜びはもちろん、正直、悩むことや戸惑うことの方が多いですが、支えてくれる家族や友人、大好きなお仕事を続けられるように配慮して下さったお仕事関係の皆さまや所属事務所の皆さんに心から感謝しております」と感謝を伝えた。そして「ご心配をおかけしたくなかったこと、いつも通りの私でいたかったこと、お仕事を続けたいことなどもあり、なかなかお伝えできず、ご報告が遅くなり申し訳ございませんでした これからは、一児の母としても新たな目線で、また妊娠中や出産のことも振り返りながら、少しでもお役に立てるような発信ができたらと思っています!」と意気込みを示した。

「また働く女性としても、母としても、妻としても、成長できるよう精進いたしますので、引き続き応援していただけますと幸いです 佐藤由季」と呼びかけた。

佐藤アナはBS日テレ「コーポレートファイル」、bayfm「プレシャスレポート」、ジャイアンツ球場スタジアムMC等で活躍。