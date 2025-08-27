¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×34ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶»¸µÁ´³«ÀÖ¥ï¥ó¥Ô¤¬ÏÃÂê¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÀÖ¤âÀ¨¤¯»÷¹ç¤¦¤Í¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª(34)=¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È=¤¬¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×(9·î5Æü¸ø³«Í½Äê)¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¡Ö3À¤Âå4¿Í¤Î½÷À¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁûÆ°¤ä¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¤»ý¤Á¡¢²ÈÂ²°¦¤Ë°î¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Î¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ÎÀÖ¤¤¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ë¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤¡×¡ÖÀÖ¤âÀ¨¤¯»÷¹ç¤¦¤ÍÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿§Çò¤ÎÈ©¤ËÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤¬±Ç¤¨¤Þ¤¹¤Í¤¨¡×¡Ö¶»¸µ¤¬âÁ¤·¤¯¤Æ¥¯¥é¥¯¥é¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£