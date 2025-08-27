小嶋陽菜、“マシュマロボディ”輝くビキニ姿で“美谷間”あらわ「美しすぎる」「水着姿が眩しい」
元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が27日、自身のインスタグラムを更新。“マシュマロボディ”際立つ赤ビキニ姿を公開した。
【写真】「美しすぎる」“美谷間”あらわな小嶋陽菜のビキニショット
小嶋は「Marseille」と題し、フランスのマルセイユを楽しむ様子を複数枚の写真と動画で紹介。大胆に“美谷間”を見せた赤ビキニ姿で“マシュマロボディ”を披露し、ファンを魅了している。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「美しいかわいい！！私の永遠の女神様です」「はい全部かわいい」「水着姿が眩しい」などと歓喜のコメントが集まっていた。
【写真】「美しすぎる」“美谷間”あらわな小嶋陽菜のビキニショット
小嶋は「Marseille」と題し、フランスのマルセイユを楽しむ様子を複数枚の写真と動画で紹介。大胆に“美谷間”を見せた赤ビキニ姿で“マシュマロボディ”を披露し、ファンを魅了している。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「美しいかわいい！！私の永遠の女神様です」「はい全部かわいい」「水着姿が眩しい」などと歓喜のコメントが集まっていた。