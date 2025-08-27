aespa ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢¡È¶âÈ±¥í¥ó¥°¡ßÀÄ¥«¥é¥³¥ó¡É¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¡ª¡¡¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂçÍ¥¾¡¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡aespa¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¡¢8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹¹¿·¡£¶âÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÈÀÄ¿§¤Î¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿WINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¡¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ÎÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡¡
¢£À¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é°ìÊÑ
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëaespa¤Î6ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRich Man¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¡£ËÜºî¤Ë¤ÏÆ±Ì¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢aespa¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Á´6¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ØRich Man¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÆÃ¤ËÈ±¿§¤òÂçÃÀ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤¬½¸Ãæ¡£¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶á¤À¤È°ÅÈ±¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹õ¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤¿¶âÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ·¤Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤Î¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÁõÃå¡£¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤é°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬µ±¤¯¥í¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤â¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢À¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂçÍ¥¾¡¡×¡ÖÇÉ¼êÈ±¤â¹õÈ±¤â»÷¹ç¤¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤¬¤À¤¤¤¹¤¡×¡Ö¤À¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤¬¿À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°úÍÑ¡§¡Öaespa¡×Instagram¡Ê@aespa_official¡Ë
