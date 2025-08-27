¥ª¥ê¥é¥¸ÃæÅÄÆØÉ§¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¤ÎºÊ¡õÄ¹½÷¤ÈÊÂ¤Ó¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë¡¡²ÈÂ²¤ÇÁêÊý¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤·8¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ÅÄË¨¡Ê40¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀèÆü¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ£¿¹¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ë²ÈÂ²¤Ç½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¤Î¤ª´é½Ð¤·¤ÏÆ£¿¹¤µ¤ó¤Ëµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¡×¤È¡¢É×¡¦ÃæÅÄÆØÉ§¡Ê42¡Ë¤ÎÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¡Ê42¡Ë¤Îµó¼°¡¦ÈäÏª±ã¤Ë»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×Æ£¿¹¿µ¸ã¤ÎºÊ¡õÄ¹½÷¤ÈÊÂ¤Ó¾Ð´é¤Ï¤¸¤±ÃæÅÄÆØÉ§
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ£¿¹¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥ß¥Å¥¤µ¤ó¡¢Âè1»ÒÄ¹½÷¡Ê0¡Ë¤È¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤È¡¢Î¾²ÈÂ²¤¬½¸¹ç¤·¤¿µÇ°¤Î8¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÃæÅÄ¡¢Æ£¿¹¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤Ç¥¢¥í¥Ï¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëÀ®22Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤ÎÎò»Ë¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥â¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤¬½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ß¥Å¥¤µ¤ó¡¢Æ£¿¹¤ÎÄ¹½÷¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ¤ë!?¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ë¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤¼è¤é¤Ê¤¤À³Ê¤Î±üÍÍ¤ò°ìµ¤¤ËÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¤½¤·¤ÆÌ¼¤µ¤ó ¤È¤í¤±¤½¤¦¤Ê¤Û¤É²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¡¢¥ê¥ó¥°¥¬¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤òÆ²¡¹¤ÈÌ³¤á¤¢¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÊª¤ÎÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¡ÅÄ¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·ëº§¼°¤Ö¤ê¤ËÆ£¿¹¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Û¤«¡¢Æ£¿¹¤Î·»»Ð¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤â³ð¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÉ×¤ÎÁêÊý¤µ¤ó¤´²ÈÂ²¤È¤â²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡£³§¤µ¤ó¤Ë²æ¤¬²È¤Î»Ò¶¡Ã£¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¡ ¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¡¢¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á³§¤µ¤ó³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¤¤¤·ëº§¼°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤ÈÃæÅÄ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2012Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£ÍâÇ¯7·î¤ËÄ¹½÷¡¢17Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¡¢23Ç¯12·î¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢21Ç¯¤è¤ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¡¢À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ£¿¹¤Ï2024Ç¯4·î¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË Á°9¡§30¡Ë¤Ç¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤òºÊ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×Æ£¿¹¿µ¸ã¤ÎºÊ¡õÄ¹½÷¤ÈÊÂ¤Ó¾Ð´é¤Ï¤¸¤±ÃæÅÄÆØÉ§
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ£¿¹¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥ß¥Å¥¤µ¤ó¡¢Âè1»ÒÄ¹½÷¡Ê0¡Ë¤È¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤È¡¢Î¾²ÈÂ²¤¬½¸¹ç¤·¤¿µÇ°¤Î8¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÃæÅÄ¡¢Æ£¿¹¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤Ç¥¢¥í¥Ï¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëÀ®22Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤ÎÎò»Ë¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥â¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÉ×¤ÎÁêÊý¤µ¤ó¤´²ÈÂ²¤È¤â²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡£³§¤µ¤ó¤Ë²æ¤¬²È¤Î»Ò¶¡Ã£¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¡ ¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¡¢¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á³§¤µ¤ó³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¤¤¤·ëº§¼°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤ÈÃæÅÄ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2012Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£ÍâÇ¯7·î¤ËÄ¹½÷¡¢17Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¡¢23Ç¯12·î¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢21Ç¯¤è¤ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¡¢À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ£¿¹¤Ï2024Ç¯4·î¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË Á°9¡§30¡Ë¤Ç¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤òºÊ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£