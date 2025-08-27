ちいかわ・ハチワレ・うさぎが「スッパイマン」に変身 スッパさ控えめでかわいさは全開
上間菓子店は、9月8日より、新商品『スッパイマンちいかわ一番』を発売開始する。同商品は一部コンビニエンスストア、量販店ほか、上間商店（本社・豊崎工場直営店）、スッパイマンショップ（国際通り店・美浜店）にて購入可能となっている。
同社の人気定番商品『スッパイマン（たねなし）』が、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーション。ちいかわ・ハチワレ・うさぎがスッパイマンのコスチュームに身を包み、弾けるスッパさを表現している。甘スッパイをちいかわたちと楽しめる、かわいさ全開のスペシャルパッケージ。
中身は通常のスッパイマンよりもすっぱさを控えた甘めの味付けで、ソフト食感が特長の「たねなし」タイプ。たねが無くて食べやすく、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる商品となっている。
