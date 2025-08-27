「ブラジルを倒す自信はどこから来たんだ」「傲慢か？自信か？」森保Jに韓国メディアが意見。“間接日韓戦”不可避の見立て
日本サッカー協会（JFA）が８月26日、10月14日に東京スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップ2025において、森保一監督が率いる日本代表がブラジル代表と対戦すると発表した。
来年の北中米ワールドカップに向け、絶好のテストマッチだ。森保監督は次のようなメッセージを発信した。
「ブラジル代表と対戦できるキリンチャレンジカップを開催することに尽力くださったJFA関係者の方々、そしてステークホルダーの皆さまに心から感謝申し上げます。嬉しさと同時に身が引き締まる思いです。世界トップ基準の戦いの中でチーム強化を進めていくためにも非常に重要な機会になることは間違いありません。
ブラジル代表は誰もがイメージできるように全ての選手が全ての分野においてクオリティが高く、また高強度の中でも自分たちがやりたいプレーを確実に行えるしたたかさを兼ね備えている、言わずもがなトップレベルの対戦相手となると思います。我々日本代表はこういったトップオブトップの相手に対しても全力で勝利を目指します」
魅力的なマッチメイクが大きな反響を呼ぶなか、日本の４日前、10月10日にブラジルと対戦する韓国のメディアも鋭く反応。『OSEN』は「日本サッカーは傲慢か？自信か？森保監督『ブラジルは世界最高だが我々が勝利する』と見出しを打ち、次のように報じている。
「日本のFIFAランキング17位でアジア最強だ。『北中米ワールドカップで堂々と優勝を目指す』と公言している。しかし、ブラジルは５位だ。ワールドカップを制した過去の栄光は消え去ったとはいえ、依然として各ポジションに世界最高の選手たちが揃っている。ブラジルを倒すという日本の自信はどこから来たのだろうか」
同メディアはその上で、「奇しくもブラジルは10月10日に韓国と戦い、その後に日本へ渡る。韓国にとっては日本との間接比較にならざるを得ない」と指摘。ブラジルという共通の敵を挟んだ、間接的な日韓戦が勃発すると見ている。
この段階ですでに、注目度、熱量は相当高い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
