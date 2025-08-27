記録的な暑さは9月上旬にかけても、おさまる気配はありません。きょうも東京都心は、10時半過ぎにすでに35℃以上となり、10日連続の猛暑日、今年23日目の猛暑日となりました。歴代最長、最多記録を更新しています。

【CGで見る】夕方から夜は天気が急変 発雷確率の予想シミュレーション

一方、低気圧から伸びる前線が通過する影響で、日本海側では雨が強く降っている所があり、北海道では降り始めからの雨量が200ミリを越え、平年の8月1か月分の雨量に匹敵するような大雨になっている所があります。午後は太平洋側でも雷を伴って非常に激しい雨の降る所がありそうです。関東など日中、晴れ間の出る地域でも、夕方から夜は天気が急変して雷雨になるおそれがあります。空模様の変化に注意し、雨雲レーダーなどで、こまめに確認すると良さそうです。





■予想雨量（あす朝まで・多い所）北海道、近畿 ：80ミリ東北、関東甲信：100ミリ■きょうの各地の予想最高気温札幌 ：31℃ 釧路：26℃青森 ：32℃ 盛岡：30℃仙台 ：34℃ 新潟：30℃長野 ：33℃ 金沢：32℃名古屋：35℃ 東京：37℃大阪 ：35℃ 岡山：34℃広島 ：32℃ 松江：31℃高知 ：34℃ 福岡：34℃鹿児島：34℃ 那覇：33℃

きょうも熱中症警戒アラートが東北から九州の22都県に出ています。日中の外出はなるべく控え、室内でも熱中症にならないように迷わず、クーラーなどを使うようにしてください。



9月初旬にかけても東北から九州は晴れれば、35℃以上の猛暑日になる所が続出しそうです。太平洋高気圧が異例の強さになるので、関東や東海の内陸部では40℃に迫る酷暑の所もありそうです。