東京周辺で涼しく遊ぼう！海辺や川岸で楽しめるBBQスポット10選
都心から気軽に出かけられる海辺や川岸のBBQスポットは、週末のレジャーに大人気！潮風を感じて海を眺めたり、川のせせらぎを聞いたりしながら楽しむバーベキューには、特別なおいしさがあるだろう。そこで今回は、ウォーカープラスが厳選した、東京周辺の海辺や川岸にあるBBQスポットを紹介。爽快なロケーションや、地元の食材を活かした手ぶらBBQなど、東京周辺で涼しく遊べるBBQスポットなら、ここで決まり！
■【東京都】「THE BBQ BEACH in TOYOSU」
■都内最大級のビーチリゾート風BBQ場
都内最大級(約1000席)の規模を誇る、ビーチリゾートスタイルのBBQ場「THE BBQ BEACH in TOYOSU(ザ バーベキュー ビーチ イン トヨス)」。豊洲の先端に位置し、レインボーブリッジを望むことができる絶好のロケーションとなっている。ステージや音響設備もあり、雨天でも対応可能。敷地が広大なため、団体・貸切イベントにも適している。食材の持ち込みや、ペットの入場も可能だ。
住所：東京都江東区豊洲6-5-27
アクセス：ゆりかもめ「市場前駅」より徒歩約12分／首都高速湾岸線・有明ICより車で約5分
駐車場：あり
予約：要予約
■【東京都】「都立新木場公園バーベキュー広場」
■手ぶらでも楽しめるBBQ場
新木場駅より徒歩圏内と、好アクセスが魅力の立地。海と運河に囲まれた公園で、開放感は抜群だ。風に乗ってくる潮の香りも非日常感があり、リピーターも多い。近隣には大型スーパーなどがないため、食材・機材セットの完全手ぶらプランがおすすめ。
住所：東京都江東区新木場2-1
アクセス：JR京葉線、東京メトロ有楽町線、りんかい線「新木場駅」より徒歩約10分
駐車場：なし
予約：要予約(電話もしくはWebで申込)
■【東京都】「キラナガーデン豊洲」
■高揚感に包まれたアーバンリゾートを体感できるBBQ施設
東京都内最大級のBBQ施設。目前に広がるレインボーブリッジが優越感を刺激し、DJブースから流れる上質な音楽が雰囲気をつくる。大人が求めていた一線を画す非日常の空間で、大人✕ラグジュアリーな体験ができる。施設内は、個性豊かなテーマをもった3つのエリアに分かれており、ペット同伴可能なエリアや、焚火ラウンジなどのアクティビティもある。さまざまなニーズに応じた楽しみ方が可能だ。
住所：東京都江東区豊洲6-5-27
アクセス：ゆりかもめ「市場前駅」より徒歩約10分
駐車場：あり
予約：要予約(2カ月前より予約サイトから受付、予約締め切りは利用日の3日前0時まで)
■【東京都】「夢の島マリーナアウトドアスクウェア」
■手ぶらで楽しむ海辺のBBQとアクティビティ
東京都江東区夢の島、「新木場駅」より徒歩約15分の場所にあるBBQ施設。約400人を収容可能な広々としたスペースで、海と緑に囲まれた開放的な環境が魅力だ。手ぶらで利用できるBBQセットや、ゴミの片付けサービスがあり、初心者でも気軽に楽しめる。愛犬と一緒に利用できるプライベート区画も用意されているため、ペット連れにもおすすめだ。本格的なBBQが味わえる豪快骨付き肉セットや、パエリアセット、チーズフォンデュなどのアラカルトメニューも充実。10人まで利用可能な区画や、1〜4人向けのライトプランも用意されており、人数や目的に応じた楽しみ方ができる。
住所：東京都江東区夢の島3-2
アクセス：JR京葉線、東京メトロ有楽町線、りんかい線「新木場駅」より徒歩約15分／首都高速湾岸線・新木場ICより車で約2分
駐車場：あり
予約：要予約(3日前までに公式サイトまたは電話で受付、空きがあれば当日予約も可)
■【東京都】「都立葛西臨海公園 バーベキュー広場」
■海に面した公園で手ぶらプランのラクラクBBQ
東京湾に面する広々とした「葛西臨海公園」。「海ほたる」を臨み、マグロで有名な「葛西臨海水族園」でも知られる公園で、BBQを楽しめるのは園内にある芝生広場ゾーンの一角だ。バーベキュー広場では、サイトのみの予約も可能だが、サイト予約と合わせて食材や機材の予約申込もできるので、快適に手ぶらでBBQが楽しめる。
住所：東京都江戸川区臨海町6-2-1
アクセス：JR京葉線「葛西臨海公園駅」より徒歩約5分／首都高速湾岸線・葛西ICより車で約5分
駐車場：あり
予約：要予約(完全予約制、60日前から2日前まで受付)
■【神奈川県】「DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD」
■都心にいながら海を眺めて本格BBQが楽しめる
横浜・みなとみらいの「カップヌードルミュージアムパーク」にある本格アウトドアテーマパーク「DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD(ドリームドア ヨコハマハンマーヘッド)」。公園緑地に位置しており、横浜港を眺めながら手ぶらで気軽に本格的BBQが楽しめるスポットだ。FREE BBQプランという食べ飲み放題のプラン(7000円/1人、3時間制)など、全5種類のプランを用意。公園の地形を利用して、360度みなとみらいの眺望が楽しめる「ツリーランドサークル」、森の中で本格アウトドア気分が味わえる「ファイヤーフォレスト」、芝生エリアで開放的な気分を満喫できる「ワンダーフィールド」など、エリアやサイトによって違う楽しみ方ができる。
住所：神奈川県横浜市中区新港2 カップヌードルミュージアムパーク内
アクセス：横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩約8分、「馬車道駅」より徒歩約12分、「桜木町駅」より徒歩約12分 、JR京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄ブルーライン「桜木町駅」より徒歩約15分／首都高速・みなとみらいICより車で約5分
駐車場：なし
予約：要予約(16人以内は利用日の5日前15時まで、17人以上の団体予約は利用日の10日前15時までに公式サイトより予約必須)
■【神奈川県】「大黒ふ頭海釣り公園 デイキャンプ＆BBQ ガーデン」
■デイキャンプ＋BBQが手ぶらで楽しめる海釣り公園
横浜港の入口に位置する「大黒ふ頭公園」で、春から冬の手前までBBQやデイキャンプが楽しめるスポット。バーベキューサイト目の前の海には、豪華客船や大型貨物船も往来する。大小の船を眺めながら、最大6時間のプランで、のんびりアウトドア料理が楽しめる。営業日は、2025年4月5日〜11月3日(祝)までの土曜・日曜・祝日のみだが、夏休み期間中は平日も営業している。※詳しくは公式サイトまたは予約センターで要確認
住所：神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭20先
アクセス：JR京浜東北・鶴見線「鶴見駅」より横浜市営バス(系統17)で約40分「大黒海づり公園」下車すぐ、各線「横浜駅」より横浜市営バス(系統109)で約50分「大黒海づり公園」下車すぐ／首都高速湾岸線・大黒ふ頭ランプより車で約5分
駐車場：あり
予約：要予約(電話または公式サイトで申込)
■【神奈川県】「BEACH⇔PARK LIVING」
■海の見える公園で本格アメリカンBBQ
海を眺めながら、本格アメリカンBBQが楽しめるスポット「BEACH⇔PARK LIVING(ビーチ パークリビング)」。どの席からも海が見える場所にサイトが設置されている。席は、オーシャンビューサイト、ファミリーサイト、パーティーサイト、オートバーベキューサイト、テーブルサイト(繁忙期のみ)の5つから選べる。食材は持ち込みOKだが、アメリカンスタイルなボリュームたっぷりの味付け肉や、旬の野菜を予約注文することも可能だ。機材の準備や後片付けなどはスタッフが行うので、行きも帰りも手ぶらで気軽にBBQを満喫できる。また、夜はランタンが灯り、幻想的な雰囲気の中でBBQを楽しむことができる。
住所：神奈川県横須賀市鴨居4
アクセス：京浜急行「浦賀駅」より京急バス(観音崎行き)で「腰越停留所」下車 徒歩約6分、JR横須賀線「横須賀駅」より京急バス(観音崎行き)で「観音崎停留所」下車 徒歩約14分、「馬堀海岸駅」より送迎サービスあり 約15分(3日前までに予約必須)／横浜横須賀道路・馬堀海岸ICより車で約10分
駐車場：あり
予約：要予約(公式サイトより予約来店日の2カ月前〜3日前0時まで ※電話でも予約可)
■【埼玉県】「嵐山渓谷バーベキュー場」
■都心から約1時間で行ける人気のBBQ場
「嵐山渓谷(らんざんけいこく)」は、岩畳と「槻川」の清流、木々の豊かな自然環境に囲まれた埼玉県を代表する景勝地の1つ。初夏には新緑と川の流れる音や鳥のさえずり、秋には水面に映る彩りと燃えるようなモミジなど、都心から約1時間で行けるとは思えない景色が味わえる。「嵐山渓谷バーベキュー場」では、BBQをしながら夏は川遊び、秋は紅葉といった自然との触れ合いを満喫。テーブル・椅子・ダッチオーブンなどの用具レンタルや食材予約も可能だ(3人前より、4日前まで)。
住所：埼玉県比企郡嵐山町鎌形2857
アクセス：東武東上線「武蔵嵐山駅」より徒歩約35分またはイーグルバス(と02系統せせらぎバスセンター行き)で約10分「休養地入口(バーベキュー場)停留所」下車すぐ／関越自動車道・東松山ICまたは嵐山小川ICより車で約15分
駐車場：あり
予約：不要 ※屋根付炉(野外炉)、食材は4日前までに要予約
■【千葉県】「九十九里浜シーサイドオートキャンプ場 バーベキュー場」
■都心からほど近い、太平洋を望むBBQ場
「九十九里海岸」近くのBBQ場。BBQは、食材持ち込みプランがある。設備が充実しているので、好きな肉、魚介類、野菜などの食材を持ち寄って、グループや仲間と気軽に楽しむことができる。小さな子ども連れのファミリーや、BBQに不慣れな人にもおすすめだ。
住所：千葉県匝瑳市野手17146-935
アクセス：JR総武線「八日市場駅」よりタクシーで約20分／千葉東金道路・横芝光ICより車で約21分
駐車場：あり
予約：要予約
なお、BBQ場によっては無料または有料でゴミを回収してくれる施設もあるが、そうでない場合には、ゴミは必ず自分たちで持って帰ろう。また、BBQに使った炭を放置したり地中に埋めたりする人もいるようだが、自然由来の炭でも土には還らないため、こちらも必ず持ち帰ってほしい。ゴミ回収などの最低限のマナーはもちろんだが、バーベキュー場ごとのルールもしっかり守って楽しもう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
