¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¡Ö¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó£²¤ËÈãÉ¾²È¤¿¤Á¤«¤é¹óÉ¾¤ÎÍò¡Öµ¶Êª¤ÇÂà¶þ¡×
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡½¥¬¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó£²¤¬£²£¶Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢³Æ»æ¤ÎÈãÉ¾²È¤¿¤Á¤Ï¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ò´ó¤»¡ÖÍßµáÉÔËþ¡×¤Ç¡Ö¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤¬£²£¶Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢½é²óÊüÁ÷¤Ç¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á°ºî¤è¤ê¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¡¼¤µ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢Í×µá¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤Î²¦¼¼Ã´Åö¥ê¥º¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ï¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡Ö±é½Ð¤µ¤ì¡¢µ¶Êª¤ÇÂà¶þ¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤ÎÈãÉ¾²È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¿¿·õ¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÈÞ¤ÎÅØÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·³Æ»æ¤ÎÏÀÄ´¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤ÏÈÖÁÈ¤ò¡Ö¤È¤Æ¤âÂà¶þ¤«¤Ä¤È¤Æ¤âÉÔ¼«Á³¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ»æ¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ò¡Ö¥â¥ó¥Æ¥·¥È¤Î¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥º»æ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¡¢£¸Éô¹½À®¤ÎÈÖÁÈ¤ò¡Ö¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢°ÕÌ£¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È»æ¤ÏºÇ¤â¸·¤·¤¯¡¢£±¤ÄÀ±¤·¤«Í¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢²¯ËüÄ¹¼Ô¤«¤é¥¬¥¹¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹óÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥·¡¼¡¦¥Æ¥¤¥²¥ó¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¿¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÈãÉ¾²È¤¿¤Á¤ÏÈÖÁÈ¤ËÆâÍÆ¤¬¤Ê¤¯¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÏàËÜÊªá¤é¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈÃæ¡¢Èà½÷¤ÏÍÌ¾¥·¥§¥Õ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥È¥·¤Ë¡ÖÉáÃÊ¤Ï¡¢¾Æ¤²Û»Òºî¤ê¤Ï·×ÎÌ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£³·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢Ê¬ÎÌ¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤é¤ì¤¿¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥¯¥ì¡¼¥×¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÉÌ·½â¤·¤¿È¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥Õ¥é¥ó»á¤Ï¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤²¹¤«¤¤°Õ¸«¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸½¼ÂÆ¨Èò¤ÈÉ½¸½¤·¡Ö¤É¤ó¤è¤ê¤È¤·¤¿Æü¤Ë°û¤à¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î°ìÇÕ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Æ»æ¤«¤é¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó£²¤À¤¬¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï»Ä¤ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÉ¾²Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£