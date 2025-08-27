◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に先発して、５回７２球を投げて２安打１失点、６奪三振の好投。今季９勝目（２敗）で通算２２１勝目となる権利を持って降板した。

２５日（同２６日）の同カードでは７―０と快勝してナ・リーグ西地区単独首位に返り咲き、４年連続となる地区優勝へのマジックを２９としたドジャース。先発のマウンドにはカーショーが上がったが、先頭のスティアに二塁打を浴びると、１死からデラクルスにも左前安打を浴び、１死一、三塁でアンドゥハーの三ゴロの間に三塁走者が生還して先取点を奪われた。

だが、そこからカーショーは５回まで１人の走者も出さずに、４イニング連続３者凡退の好投。圧巻の１４者連続アウトという投球だった。打線は１回裏にフリーマンの二塁打に相手の守備の乱れも重なって追いつくと、４回にＥ・ヘルナンデスの左犠飛で勝ち越してカーショーに勝利投手の権利が舞い込んだ。１点をリードした６回には２番手右腕のヘンリケスがマウンドに上がった。