◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目は空振り三振に倒れたが、３回先頭の２打席目に四球を選んで出塁した。ドジャースは１回表に先取点を奪われたが、１回裏に追いつき、４回に勝ち越した。

前日２５日（同２６日）の同カードでは７―０と快勝してナ・リーグ西地区単独首位に返り咲き、４年連続となる地区優勝へのマジックを２９としたドジャース。先発のマウンドにはカーショーが上がったが、先頭のスティアに二塁打を浴びると、１死からデラクルスにも左前安打を浴び、１死一、三塁でアンドゥハーの三ゴロの間に三塁走者が生還して先取点を奪われた。

１点を追う初回先頭の大谷の１打席目は元日本ハムの右腕・マルティネスの前に空振り三振。それでも続くベッツが四球を選ぶと、フリーマンの左翼への二塁打で相手守備の乱れも重なってベッツが生還してすぐに追いついた。

カーショーは２回から３イニング連続で３者凡退の好投を見せると、４回にはＴ・ヘルナンデスの二塁打などで１死一、三塁のチャンスを作ると、７月５日（同６日）の本拠地・アストロズ戦以来の先発となったＥ・ヘルナンデスの左犠飛で勝ち越した。

１ゲーム差の地区２位でドジャースを追うパドレスは、敵地・マリナーズ戦で初回にロレアノの満塁本塁打などで５点を先取したが、５点をリードした５回に先発のシースがアロザレーナに２５号３ラン、２番手のアダムがスアレスに４１号２ランを浴びて逆転された。