¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±ÂÎ¸³¼Ô¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡×¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤° ¡ÖÂÎ¸³¼Ô¤Ê¤Àï¸å¡×¤ËÈ÷¤¨AI»È¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁÏ°Õ¹©É×
¹âÎð²½¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤ÎÂÎ¸³¼Ô¡£¤½¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡×¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·µ»½ÑAI¤ò»È¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÉÜÉñÄá»Ô¤Ë¤¢¤ëÉñÄá°úÍÈµÇ°´Û¡£¤³¤³¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Îµ²±¤Ç¤¹¡£Ëþ½£¤Ç½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜÊ¼¤é¤Ï¥½Ï¢·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ê¤É¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¡¢¶¯À©Ï«Æ¯¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶Ë´¨¤Èµ²¤¨¤ÎÃæ¡¢¤ª¤è¤½6Ëü¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²£¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤ëÊý¡£¤½¤ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉñÄá»Ô¤Ï¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¼Ô¤Ê¤É¤òÀï¸å13Ç¯´Ö¡¢·Þ¤¨Æþ¤ìÂ³¤±¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÇ°´Û¤Ç¤Ï20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¸ì¤êÉô¤ò°é¤Æ¤ë¹ÖºÂ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢Ãæ³ØÀ¸¤«¤é87ºÐ¤Þ¤Ç100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸ì¤êÉô¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÎ¸³¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢10Ç¯¸å¤â20Ç¯¸å¤âÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
1988Ç¯¤Î³«´Û°ÊÍè¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤â¼«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯1·î¡¢Àï¸å80Ç¯¤òÁ°¤ËºÇ¸å¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¸³¼Ô¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¡×¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£Æ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉñÄá¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡×
³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¿¤«¤â¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ú¸À¤¬Ê¹¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×
¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼ÁÌä¤Ë±è¤Ã¤¿ÂÎ¸³¼Ô¤Î¾Ú¸À¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ËÍÞÎ±ÂÎ¸³¼Ô3¿Í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤ï¤»¤Æ2»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬°ì¸À°ì¶ç¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¡£¼ÁÌä¤Î¼ñ»Ý¤òÍý²ò¤·¤¿¿Í¹©ÃÎÇ½¡áAI¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²óÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤òÁª¤ó¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿Êý¤¬¾Ú¸À¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ÂÍÑ²½¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÇ°´Û¤Î³Ø·Ý°÷¤Ï¡¢½¾Íè¤Î°ìÊýÅª¤Ê¾Ú¸ÀÆ°²è¤è¤ê¤âÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
ÉñÄá°úÍÈµÇ°´Û¡¡Ä¹ÎæËÓ ³Ø·Ý°÷
¡Ö¡ÊÂÎ¸³¼Ô¤Î¡ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖÂÎ¸³¼Ô¤Ê¤Àï¸å¡×¤ËÈ÷¤¨¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£