俳優・アーティストの、のんさんが自身のインスタグラムにオフショット写真を投稿しました。

【写真を見る】【のん】グラビア撮影のオフショット公開「プリンもカフェオレも美味しかった」撮影の合間に見せた素顔







公開された写真でのんさんは、自然光が差し込むカフェの店内に座り、観葉植物の並ぶ落ち着いた雰囲気の中で、穏やかな表情を見せています。









Tシャツにアームカバーというカジュアルな服装で、リラックスした時間を過ごしている様子が伺えます。









テーブルの上にはクリームが乗ったデザートやグラスが置かれていて、実際に口にする写真もあり、のんさんはインスタグラムに「プリンもカフェオレも美味しかった」と綴っています。









オフショットでは他にも、Tシャツの上に、オーバーサイズのコートコートを羽織ったコーディネートも紹介しています。









撮影は屋外でも行われ、のんさんが川沿いの手すりにもたれかかったり、川を眺めてリラックスした表情を見せている写真も投稿されています。









この投稿を見た人からは「こういう爽やかな雰囲気ののんちゃんいいね」「ナチュラルのんちゃん最高です」「いろんなお顔ののんちゃん楽しめるのん」「リラックスできている雰囲気が伝わってきます」といった声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】