7月の参院選で、自民党の候補者に投票する見返りに従業員に現金を渡す約束をしたとして、鹿児島市のパチンコ店「モリナガ」の社長ら6人が逮捕されました。

公職選挙法違反の、買収の疑いで逮捕されたのはパチンコ店「モリナガ」と「デルパラ」の運営会社社長で東京都港区の李昌範容疑者(50)ら男女6人です。

警視庁や鹿児島県警など1都7県の合同捜査本部によりますと、6人は先月の参院選に自民党の比例代表で立候補した阿部恭久氏を当選させるため、パチンコ店の店長と共謀し、従業員60人に対し投票の見返りとして現金3000円から4000円を支払う約束をした疑いがもたれています。

李容疑者は全国に23店舗あるパチンコ店「デルパラ」と、今年1月に買収した鹿児島市に8店舗ある「モリナガ」の社長を務めています。

鹿児島県警によりますと、「デルパラ」と「モリナガ」の従業員あわせて250人以上に報酬を約束していたとみられています。

警察は6人の認否について明らかにしていません。

阿部氏は全国のパチンコ店でつくる業界団体の理事長を務めていて、参院選ではおよそ9万票を獲得し、落選しました。

・