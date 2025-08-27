いちき串木野市の神村学園で女子硬式野球部の監督を務める男性教諭が、京都の遠征中に部員を乗せたマイクロバスで酒気帯び運転をしていたことが分かりました。

学園によりますと酒気帯び運転をしたのは、神村学園高等部の教諭で、女子硬式野球部の50歳の男性監督です。

男性監督は京都に遠征中だった今月23日の午前7時ごろ、酒気を帯びた状態で学園のマイクロバスを運転しました。バスには部員17人が乗っていて、けがはありませんでした。

宿泊先を出てすぐのところで警察の検問があり、発覚しました。

男性監督は、前日22日の午後11時半ごろまで酒を飲み、出発前のアルコールチェックをしていませんでした。

「このくらいなら大丈夫という認識の甘さがあった。申し訳ない」と話しているということです。

（神村学園高等部 吉永輝彦校長）「全職員含めて再度規定も含めてまたは生徒に対する指導の仕方も含めて、徹底して今後こういったことがおこらないようにしていきたい」

学園は今月31日に保護者説明会を開く予定です。

神村学園の女子硬式野球部は1997年に創部し、通算9回、全国優勝しています。

・