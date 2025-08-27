街の文化を夜に味わう特別な時間！OMO by 星野リゾート11施設でホテルイベント「ローカルリズムナイト」を開催中
星野リゾートが展開する「街ナカ」ホテルブランド「OMO(おも)」では、2024年より都市のナイトライフを楽しめるホテルイベント「ローカルリズムナイト」を全国9施設で開催している。2025年8月25日からOMO5京都祇園、OMO3京都東寺でも開始され、合計11施設での展開に。OMO5函館では8月13日から、OMO5東京五反田では9月18日(水)から新プログラムがスタートする。
【写真】幻想的！OMO5函館のOMOベースに、色とりどりのステンドガラスが並ぶ
本イベントは、その街がもつ独自の雰囲気や文化を夜のホテル空間で表現し、宿泊者が地域の魅力に触れながら過ごせることを目的としている。日本では「ナイトタイムエコノミー(夜間の経済活動を通じて地域の文化や魅力を発信し、消費拡大につなげる考え方)」が注目されており、本取り組みは地域文化の発信と観光振興に資するものと位置付けられている。
■ローカルリズムナイトとは？
都市ホテルでの夜は寝るだけになりがちだが、OMOは「テンションあがる“街ナカ”ホテル」をコンセプトに、滞在時間すべてを楽しめるよう提案している。2024年より始まった「ローカルリズムナイト」は、街ごとの文化や雰囲気を体感できる夜のイベントで、各施設が地域の特色を活かした演出や飲食、体験を通じて宿泊者を迎えている。
■新たに開催が決定した4施設のローカルリズムナイト
■OMO5函館「夜の輝き ハコダテアワー」
函館の街を象徴するステンドグラスでOMOベース(カフェ、ショップ、マップなど、旅を便利にする機能が備わったパブリックスペース)をライトアップし、夜景を思わせる空間を演出する。メロンソーダやソフトクリームなどを楽しみながら、木製の手回しオルガンの音色に浸れる。開始は2025年8月13日から通年。
時間：19時〜24時(LO23時) ※オルガン演奏は19時30分、21時30分
■OMO5東京五反田「満チル☆五反田ナイト俱楽部」
にぎやかな五反田の夜をテーマに、ネオンやシャンパンタワーで華やかに彩られた空間を提供。人気店とコラボしたスイーツやドリンクを堪能できる。開始は2025年9月18日(木)から通年。
時間：20時30分〜22時30分(LO22時)
■OMO5京都祇園「祇園宵のおも茶話会」
老舗ちょうちん店の灯りに包まれた空間で、祇園の花街文化を体感できる。舞妓がお気に入りの菓子や抹茶、投扇興(とうせんきょう)などを通じて京都ならではの体験を楽しめる。開始は2025年8月25日(月)から。
時間：19時30分〜21時30分
■OMO3京都東寺「東寺まんだらナイトサロン」
弘法大師・空海が想いを伝えた曼荼羅(まんだら)をモチーフにしたランプアートが彩る空間で、煎茶とハーブティーのブレンドやオリジナル絵馬作りを体験できる。心を整える夜のひとときを提供する。開始は2025年8月25日(月)から。
時間：日没〜24時まで
■開催中のローカルリズムナイト
■OMO5小樽「灯る小樽ナイトラウンジ」
歴史的建造物をリノベーションしたOMOカフェ＆バルは、夜になるとオイルランプのやわらかな光が灯り、ノスタルジックな空間へと変わる。100年前の時を超えたアンティークオルゴールの音色が響き、訪れる人は非日常的な安らぎの空間に浸ることができる。
時間：20時〜23時30分
■OMO5金沢片町「金沢KOGEIナイトサロン」
金沢箔や加賀水引細工など、石川・金沢の伝統工芸を取り入れた空間で、スタッフが目の前で淹れたお茶を金沢の茶菓子とともに味わえる。異なる2種類のお茶を飲み比べ、色や香り、味の違いを堪能できる。
時間：19時〜22時
■OMO5沖縄那覇「琉球のひととき、宵の宴」
青い海や草花を想起させる琉球ガラスが彩る幻想的な空間で、島の酒を片手に特別な夜のひとときを過ごせる。厳選された飲み比べセットやスタッフおすすめの沖縄の雑貨が並ぶ夜市、地元の演奏者による「三線ライブ」で琉球の雰囲気を楽しめる。
時間：20時〜23時
■OMO7大阪 「PIKAPIKA NIGHT」
ガーデンエリア「みやぐりん」にて、大阪をテーマにした「なにわネオンアート」の装飾を眺めながら、浴衣でそぞろ歩きを楽しめる宿泊者限定のイベント。無料で振る舞われる近所のたこ焼きやクラフトビールを味わいながら、ちょっと変わった花火の打ち上げを眺めることができる贅沢な時間を過ごせる。
時間：19時30分〜22時
■OMO7高知「よさこい楽宴LIVE」
よさこい祭りの活気ともてなし文化をお伝えしたいという想いからスタートしたプログラム。スタッフ扮する踊り子と観客が一体となって、よさこいを見て参加して楽しめる迫力満点のライブ。躍動感あふれる踊りは圧巻！
時間：21時〜
■OMO3浅草「浅草落語ナイト」
毎週金曜、土曜(一部除外日あり)に浅草の街を望む最上階のOMOベースで、浅草の娯楽を代表する「落語」を間近で体験できるイベント。日替りで登場する落語家が、約15分〜20分の落語を一席披露する。はじめにOMOレンジャーが解説するので落語を初めて聞く人も楽しめる。
時間：21時〜
■OMO5熊本「むしゃんよか 熊本城Night」
「むしゃんよか」は、熊本弁で「かっこいい・すてき」を表す。熊本城を眺められる開放的な「凸凹テラス」やOMOベースで音楽を聴いたり、オリジナルカクテルを楽しむイベント。
時間：20時〜22時 ※ライブ演奏は20時〜、21時〜(各40分間)
■「OMO(おも)」とは?
「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる“街ナカ”ホテル」。街を愛するスタッフが地域住民と連携し、新しい宿泊体験を仕掛ける新感覚のホテル。思いがけない魅力との出合いを通じて、その街自体をお気に入りにしてもらうことを目指している。現在16施設を展開しており、2025〜2026年冬には「OMO5横浜馬車道」、2026年春には「OMO7横浜」の開業が予定されている。
旅の夜に新しい彩りを添える「ローカルリズムナイト」は、従来のホテルステイを超えた、街文化と人々の感性が交差する場だ。「OMO(おも)」で地域の息づく文化を肌で感じてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
本イベントは、その街がもつ独自の雰囲気や文化を夜のホテル空間で表現し、宿泊者が地域の魅力に触れながら過ごせることを目的としている。日本では「ナイトタイムエコノミー(夜間の経済活動を通じて地域の文化や魅力を発信し、消費拡大につなげる考え方)」が注目されており、本取り組みは地域文化の発信と観光振興に資するものと位置付けられている。
■ローカルリズムナイトとは？
都市ホテルでの夜は寝るだけになりがちだが、OMOは「テンションあがる“街ナカ”ホテル」をコンセプトに、滞在時間すべてを楽しめるよう提案している。2024年より始まった「ローカルリズムナイト」は、街ごとの文化や雰囲気を体感できる夜のイベントで、各施設が地域の特色を活かした演出や飲食、体験を通じて宿泊者を迎えている。
■新たに開催が決定した4施設のローカルリズムナイト
■OMO5函館「夜の輝き ハコダテアワー」
函館の街を象徴するステンドグラスでOMOベース(カフェ、ショップ、マップなど、旅を便利にする機能が備わったパブリックスペース)をライトアップし、夜景を思わせる空間を演出する。メロンソーダやソフトクリームなどを楽しみながら、木製の手回しオルガンの音色に浸れる。開始は2025年8月13日から通年。
時間：19時〜24時(LO23時) ※オルガン演奏は19時30分、21時30分
■OMO5東京五反田「満チル☆五反田ナイト俱楽部」
にぎやかな五反田の夜をテーマに、ネオンやシャンパンタワーで華やかに彩られた空間を提供。人気店とコラボしたスイーツやドリンクを堪能できる。開始は2025年9月18日(木)から通年。
時間：20時30分〜22時30分(LO22時)
■OMO5京都祇園「祇園宵のおも茶話会」
老舗ちょうちん店の灯りに包まれた空間で、祇園の花街文化を体感できる。舞妓がお気に入りの菓子や抹茶、投扇興(とうせんきょう)などを通じて京都ならではの体験を楽しめる。開始は2025年8月25日(月)から。
時間：19時30分〜21時30分
■OMO3京都東寺「東寺まんだらナイトサロン」
弘法大師・空海が想いを伝えた曼荼羅(まんだら)をモチーフにしたランプアートが彩る空間で、煎茶とハーブティーのブレンドやオリジナル絵馬作りを体験できる。心を整える夜のひとときを提供する。開始は2025年8月25日(月)から。
時間：日没〜24時まで
■開催中のローカルリズムナイト
■OMO5小樽「灯る小樽ナイトラウンジ」
歴史的建造物をリノベーションしたOMOカフェ＆バルは、夜になるとオイルランプのやわらかな光が灯り、ノスタルジックな空間へと変わる。100年前の時を超えたアンティークオルゴールの音色が響き、訪れる人は非日常的な安らぎの空間に浸ることができる。
時間：20時〜23時30分
■OMO5金沢片町「金沢KOGEIナイトサロン」
金沢箔や加賀水引細工など、石川・金沢の伝統工芸を取り入れた空間で、スタッフが目の前で淹れたお茶を金沢の茶菓子とともに味わえる。異なる2種類のお茶を飲み比べ、色や香り、味の違いを堪能できる。
時間：19時〜22時
■OMO5沖縄那覇「琉球のひととき、宵の宴」
青い海や草花を想起させる琉球ガラスが彩る幻想的な空間で、島の酒を片手に特別な夜のひとときを過ごせる。厳選された飲み比べセットやスタッフおすすめの沖縄の雑貨が並ぶ夜市、地元の演奏者による「三線ライブ」で琉球の雰囲気を楽しめる。
時間：20時〜23時
■OMO7大阪 「PIKAPIKA NIGHT」
ガーデンエリア「みやぐりん」にて、大阪をテーマにした「なにわネオンアート」の装飾を眺めながら、浴衣でそぞろ歩きを楽しめる宿泊者限定のイベント。無料で振る舞われる近所のたこ焼きやクラフトビールを味わいながら、ちょっと変わった花火の打ち上げを眺めることができる贅沢な時間を過ごせる。
時間：19時30分〜22時
■OMO7高知「よさこい楽宴LIVE」
よさこい祭りの活気ともてなし文化をお伝えしたいという想いからスタートしたプログラム。スタッフ扮する踊り子と観客が一体となって、よさこいを見て参加して楽しめる迫力満点のライブ。躍動感あふれる踊りは圧巻！
時間：21時〜
■OMO3浅草「浅草落語ナイト」
毎週金曜、土曜(一部除外日あり)に浅草の街を望む最上階のOMOベースで、浅草の娯楽を代表する「落語」を間近で体験できるイベント。日替りで登場する落語家が、約15分〜20分の落語を一席披露する。はじめにOMOレンジャーが解説するので落語を初めて聞く人も楽しめる。
時間：21時〜
■OMO5熊本「むしゃんよか 熊本城Night」
「むしゃんよか」は、熊本弁で「かっこいい・すてき」を表す。熊本城を眺められる開放的な「凸凹テラス」やOMOベースで音楽を聴いたり、オリジナルカクテルを楽しむイベント。
時間：20時〜22時 ※ライブ演奏は20時〜、21時〜(各40分間)
■「OMO(おも)」とは?
「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる“街ナカ”ホテル」。街を愛するスタッフが地域住民と連携し、新しい宿泊体験を仕掛ける新感覚のホテル。思いがけない魅力との出合いを通じて、その街自体をお気に入りにしてもらうことを目指している。現在16施設を展開しており、2025〜2026年冬には「OMO5横浜馬車道」、2026年春には「OMO7横浜」の開業が予定されている。
旅の夜に新しい彩りを添える「ローカルリズムナイト」は、従来のホテルステイを超えた、街文化と人々の感性が交差する場だ。「OMO(おも)」で地域の息づく文化を肌で感じてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。