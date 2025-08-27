【九州 激しい雷雨に注意】落雷と突風に関する気象情報【雨と発雷確率のシミュレーション】福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島
【注意】落雷・竜巻などの激しい突風・急な強い雨大分県 ３０ミリ 熊本県 ３０ミリ 宮崎県 ４０ミリ 鹿児島県（奄美地方を除く） ４０ミリ ▶２７日（水）正午～２８日（木）正午に予想される２４時間降水量は多い所で、 福岡県 ７０ミリ 佐賀県 ８０ミリ 長崎県 ４０ミリ 熊本県 ６０ミリ 【雷注意報】九州地方（種子島屋久島地方を除く）に発表
日本海を南下する前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでおり、大気の状態が非常に不安定となっています。このため、２７日（水）午後は、局地的に雷を伴った激しい雨が降る所がある見込みです。、を、画像で掲載しています。
▶２７日（水）に予想される１時間降水量は多い所で、福岡県 ４０ミリ 佐賀県 ３０ミリ 長崎県 ２０ミリ
《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。 ２７日（水）雨シミュレーション（３０分ごと）
特に山間部では天気が変わりやすく、上流で多くの雨が降り下流の河川が急に増水してしまうことが考えられます。夏休み期間中で、山や川で過ごされている皆さんは、最新の雨雲の状況をチェックしておきましょう。
