ついに「グラボを交換して性能強化できるノートPC」が実現へ、Frameworkが「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」の交換用モジュールの予約を開始

ついに「グラボを交換して性能強化できるノートPC」が実現へ、Frameworkが「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」の交換用モジュールの予約を開始