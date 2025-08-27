煮込み料理が短時間で完成！感動のやわらかさを毎日の食卓に【パール金属】の圧力鍋がAmazonに登場中‼
時短なのに、味がじっくり染みこむ。クイックエコで料理上手に。【パール金属】の圧力鍋がAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！
パール金属の圧力鍋は、カレーやシチュー、豚角煮など、時間をかけて煮込むことで深まる味。その美味しさを、もっと短時間で手に入れたいなら「クイックエコ」が頼もしい。高圧・低圧の2段階切替で、食材ごとに最適な圧力調整が可能。肉は高圧でしっかり柔らかく、野菜は低圧で食感を残して仕上げるなど、レシピに合わせた使い分けが簡単にできる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
底面はステンレス鋼・アルミニウム・ステンレス鋼の3層構造。こげつきにくく、優れた保温性で調理中の熱効率も高く、時間も光熱費も節約になる。
蓋はスライド式で開閉も軽く、凸凹が少ないためお手入れもラクラク。分解して洗えるから清潔に保てて、初めて圧力鍋を使う人でも扱いやすい設計。
さらに、加圧時間や圧力の設定までわかりやすく載ったレシピブック付き。豚の角煮、ぶり大根、リンゴジャムなど、定番の美味しさも失敗せずに時短で完成する。
