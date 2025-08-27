将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第5局は8月27日、徳島市の「渭水苑」で現在対局中だ。注目の一戦は終盤戦に向かっており、永瀬九段がリード。前局に続く連勝を飾るのか、藤井王位が逆転で防衛を決めるのか、今後の展開から目が離せない。

藤井王位の3勝、永瀬九段の1勝で迎えた“真夏の七番勝負”第5局。本局で藤井王位が勝利した場合、防衛6連覇が決まる一戦とあり、一手一手の進行に大きな注目が集まっている。

徳島市を舞台に争われている本局は、先手の永瀬九段が早いペースで飛ばし、藤井王位が一方的に時間を使う展開に。ABEMAの中継に出演した立会人の森内俊之九段（54）は、「藤井王位が苦労しているのかなと見ていた」と印象を語っていた。

1日目午後の長考合戦を経て、永瀬九段の封じ手開封から再開された対局2日目。やや苦しい時間が続いている藤井王位は、敵陣に強く踏み込む決断を下したが、中継で解説を務める飯島栄治八段（45）は「ここまで踏み込んだらただではすまないのでは…」と驚きを隠せない様子だった。

意表の応酬から予想外の進行になった第5局は、昼食休憩時点で永瀬九段がリード。このまま突き進んで連勝を飾るのか、防衛を決めたい藤井王位が逆転勝利を飾るのか、緊張感が漂う今後の展開から目が離せない。

持ち時間は各8時間の2日制。

【昼食の注文】

藤井聡太王位・永瀬拓矢九段 鉄火丼

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲永瀬拓矢九段 2時間33分（消費5時間27分）

△藤井聡太王位 2時間43分（消費5時間17分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）