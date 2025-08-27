猫が首を激しく振った瞬間を撮影した画像が、ネット上で「にゃんドリル」「素晴らしい局所台風ですね」と注目を集めている。

【映像】真顔猫の横で発生した“謎の渦巻き”の正体

「台風が発生致しました」というコメントとともに、猫のぷりんちゃん（8歳）の飼い主（@purinlala）が投稿した画像には、不思議な渦巻き状の物体の横で真顔なぷりんちゃんが写っている。実は、この謎の渦巻きの正体はぷりんちゃんの母猫・ララちゃん（10歳）。首をブルブルと振った瞬間を捉えたものだった。飼い主のスマホ撮影のタイミングが絶妙に合い、まるで“ネコ台風”のような不思議な光景が生まれたのだという。

普段からいつも寄り添って過ごしているララちゃんとぷりんちゃん親子。この2匹の仲睦まじい姿が飼い主の日々の癒しとのこと。飼い主は「見てくれる人が少しでも癒されてくれれば嬉しい」と、毎日の撮影を続けているという。

今回、癒しのショットを狙いシャッターを切ったものの、結果的に異次元に迷い込んだかのようなララちゃんの姿が写り込み、猫愛と偶然が生んだ1枚となった。

投稿を見た人からは「にゃんドリル」「こんな台風ならドンドン来てほしい」「素晴らしい局所台風ですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）