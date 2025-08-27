今回は妻の手料理をディスる夫に、妻が反撃を決意した話を紹介します。

「餃子も唐揚げも冷凍の方がうまいな」と言われ…

「ウチは共働きで子供も2人いるので毎日忙しく、平日の夕飯作りは結構大変です。でも冷凍食品に頼らず、手作りを頑張っていました。ただある日の夕方どうしても時間がなく、冷凍餃子を夕飯に出したんです。

すると夫が『めちゃうまい！』と絶賛。で、別の日に手作りの餃子を出したら『餃子は冷凍の方がうまい』と言われてしまい、ムカッとしました。

さらにその数日後、唐揚げを時間をかけ手作りし、夕飯に出したのですが、夫は『唐揚げかよ』と微妙な反応。で、食べると『しょせん素人の味だな……』『餃子も唐揚げも冷凍の方がうまいな』『今度から唐揚げも冷凍でいいから』と言ってきたんです。絶対に許せないと思った私は、夫に反撃を決意しました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年2月）

▽ 唐揚げも餃子も、一から手作りとなると結構手間だというのに……許せませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。