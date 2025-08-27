27日（水）は日本海側で雨が強まり、太平洋側でも午後は急な雷雨があるでしょう。東京都心は午前中に35℃を超え、過去最長・年間最多の猛暑日になりました。

＜27日（水）の天気＞

寒冷前線が日本海沿岸に南下してきています。日本海側は広く前線の雨雲がかかって、金沢では午前11時すぎまでの1時間に61.5ミリの非常に激しい雨が降りました。

午後も北陸を中心に雨脚が強まる見込みです。すでに記録的な大雨になっている北海道北部も断続的に雨が降る見込みです。午前中大雨になった東北も含め、北日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

また、北海道日本海側は低気圧通過後の北風が強まって暴風のおそれがあります。

一方、太平洋側ではまだ晴れているところが多く、真夏のような暑さになっています。東京都心は正午までの最高気温が35.5℃と、10日連続、今年23回目の猛暑日になりました。いずれも歴代1位の記録です。前線の南下とともに大気の状態が不安定になり、午後は太平洋側でも所々で激しい雷雨になるでしょう。

お帰りの時間帯は雨の降るところが多くなりそうなので、これからお出かけの方は傘をお持ちください。

＜予想最高気温＞

札幌は北風が強まって午後は気温が急降下する見込みです。

札幌 31℃（＋2）

仙台 34℃（＋2）

新潟 30℃（-4）

東京 37℃（＋2）

名古屋 35℃（-2）

大阪 35℃（±0）

鳥取 33℃（-3）

高知 34℃（＋1）

福岡 34℃（-1）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

28日（木）以降晴れる日が多いですが、週明けは広くくもりや雨になりそうです。沖縄は29日（金）以降くもりや雨の日が続く見込みです。天気にかかわらず厳しい残暑が続き、大阪では体温超えの暑さになる日もあるでしょう。

■北日本・東日本北日本は28日（木）と29日（金）は晴れますが、その後も周期的に雨が降る見込みです。東日本は晴れる日が多く、猛烈な暑さが続くでしょう。東京都心は猛暑日の記録を更新し、名古屋でも年間の猛暑日日数が過去最多に迫る予想です。