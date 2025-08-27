

（写真：ふじよ／PIXTA）

ビジネスシーンでは「信頼される人」が抜擢されて、活躍できるものです。信頼される人と聞いて、どんな人物像をイメージしますか？ 仕事柄、多くの人から話を聞く機会がある言語化コンサルタントの松はるなさんは、「信頼される人とされない人、その大きな違いは“言葉の選び方”にあります」と話します。

書籍『いつも好印象な人がしている言葉の選び方』より、実際の言いかえ例とともに、信頼される人になる「言葉の選び方」について紹介します。

好印象な言葉選びが、信頼を生み出す

同じ意味でも「どの言葉を選ぶのか？」で相手に伝わる印象は、ガラッと変わりますよね。あなたの周りで活躍していて、周りから信頼されている人を思い浮かべていただきたいのですが、その人が「使う言葉」は相手にとって、好印象なものではないでしょうか？

発する言葉が前向きで、話すたびに周りに良い影響を与えてくれるAさん。

対して、他責思考でネガティブ発言が多く愚痴っぽいBさん。

この二人が同じスキルを持ち、仕事の出来もほぼ同等であれば、多くの人がBさんではなく前向きな言葉を使うAさんに仕事をお願いしたいと思うことでしょう。

普段よく使っている言葉が、周りに良い影響を与えていることもあれば、悪い影響を与えて士気を奪ってしまうこともあるのです。信頼関係には「言葉選び」が大きく左右されていると言っても過言ではありません。

それでは、具体的にどのような言葉選びを意識すると「信頼」につながるのか、チェックしていきましょう。

「話は変わりますが」→「〇〇さんのお話で思い出したのですが」

クライアント様との会議中やお客様との商談中など、相手が気持ち良く話しているときに、限られた時間の中で、どうしても話題を変えないといけないとしたら、どのように切り出しますか？

「話は変わりますが」「ところで〇〇の件ですが」とストレートに話題を変えてしまうのも悪くはありませんが、相手によっては「話の腰を折られた」と不快に感じるケースもあります。

また「うっかり話しすぎてしまった」と萎縮させて、その後の空気を悪くしてしまう可能性もありますよね。

信頼される人は「相手に恥をかかせない人」です。

相手を不快にせず、なおかつ、その後の空気を良い方向に変えていける言葉。それは、『〇〇さんのお話を聞いて思い出したのですが』です。

このように前置きしてから「この件、どうなっていましたか？」と話題を変えると、スムーズに会話が進みます。

「〇〇さんのお話のおかげで、思い出せました！」と相手への感謝も伝わりますし、話しすぎてしまったと萎縮させることも避けられます。

「先ほどもお話ししましたが」→「先ほどのお話につながりますが」

以前も話したことを相手が忘れてしまっている。伝えたことがきちんと伝わっていない。そんなときについ、「先ほどもお話ししましたが」「先日も話したけれど」と言ってしまうことはありませんか？

よく使いがちな言葉ですが、頻繁に使うと「聞いてなかったの？」「何度も言わせないで」と相手を責めるような印象になりかねません。こんなとき、好印象を与えて、相手にさりげなく注意を促せる言葉が『先ほどのお話につながりますが』です。

このクッション言葉があれば、自然な流れで以前話した内容を「重要なもの」として相手に印象づけることもできます。リマインドや注意喚起の際にも「先ほどのお話につながりますが」と前置きして、嫌味なく印象づけることで、より信頼感も増していくことでしょう。

「〇〇したほうが良いと思います」→「ひとつ思いつきですが、〇〇するのはいかがでしょうか？」

会話の中で、自分の意見と相手の意見が違うときに「〇〇したほうが良いと思います」と率直に伝える言葉を選ぶことは悪いことではありません。

ですが、場合によっては相手の考えを否定するニュアンスに聞こえることもありますよね。

異なる意見を伝えるときこそ、信頼を失わないように、慎重に「好印象を与える言葉」を選ぶことが大切です。そうすることで、相手からさらに良い意見を引き出すことができたり、結果的に話し合いをより良い方向にブラッシュアップさせたりすることができます。

相手と違う意見を伝えるときは「ひとつ思いつきですが、〇〇するのはいかがでしょうか？」と、別の意見を提案するように伝えると、相手を否定せず「あなたのおかげで別の意見が思いつきました」と感謝を含むニュアンスに変えることができます。

気分を害さずに、その後の議論をより良いものに変えていけるでしょう。

相手を肯定する言葉選びは、信頼される

信頼される人は、言葉は選ぶけれど本音や気持ちを隠さない人です。

相手と違う意見だとしても「それは違う」と頭から否定したり、本音を隠して「それはいいね」と妥協して合わせたりするよりも、「その考えもいいですね！ ちなみに〇〇と考えるのはどうでしょうか？」と、一度相手の考えを肯定した上で別意見を伝える言葉を選ぶ。





「私は〇〇が良いと思いますが、〇〇さんのご意見も教えていただけますか？」と、自分の意見をしっかり伝えながら、相手の意見にも配慮する言い方をする。

このように伝えることで、「嘘ではなく本音で話をしてくれる人」という印象を与えることができ、信頼関係を築くことにも役立ちます。

会話はお互いの意見を衝突させるものではなく、より良いものを生み出すための時間にできれば、とても有意義なものになります。遠慮はせずに、言葉選びで伝え方に配慮していけたらいいですよね。

ビジネスシーンのみならず、すべての人間関係において「お互いが前向きになれるかどうか」はとても重要です。

選ぶ言葉が好印象で、前向きになれる関係性を作ることができれば、心理的安全性にもつながり、信頼される人になっていくことでしょう。

たった一言の選択が、印象と信頼を大きく左右していくことを意識して、より良い言葉を選んでみてはいかがでしょうか。

（松 はるな ： 言語化コンサルタント）