元アンジュルム中西香菜、夫・福永活也弁護士との挙式報告 今年1月に結婚
【モデルプレス＝2025/08/27】元アンジュルムのメンバー・中西香菜が8月26日、自身のInstagramを更新。夫の福永活也弁護士との結婚式でのウェディングドレス姿を公開した。
【写真】元ハロプロ＆話題の弁護士の結婚式ショット
中西は「8月24日に結婚式を挙げました」とコメントし、純白のウェディングドレスに身を包んだ花嫁姿を披露した。花については「姉にアドバイスをもらいながら私好みになりました」と明かし、胡蝶蘭を入れたことがポイントだと説明。福永氏と手を繋ぐ2ショットも添えられている。
この投稿に、ファンからは「美しい花嫁さん」「感動した」「幸せそう」「素敵なドレス」「おめでとうございます」「最高の笑顔」などのコメントが寄せられている。
中西は2019年にアンジュルム及びハロー！プロジェクトを卒業。現在はアクセサリーショップの運営も行う。福永氏は、2014年5月に福永法律事務所を設立して独立。2024年7月の東京都知事選挙に「NHKから国民を守る党」公認で出馬。今年1月に結婚を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元ハロプロ＆話題の弁護士の結婚式ショット
◆元アンジュルム中西香菜、ウェディングドレス姿を披露
中西は「8月24日に結婚式を挙げました」とコメントし、純白のウェディングドレスに身を包んだ花嫁姿を披露した。花については「姉にアドバイスをもらいながら私好みになりました」と明かし、胡蝶蘭を入れたことがポイントだと説明。福永氏と手を繋ぐ2ショットも添えられている。
◆中西香菜＆福永活也弁護士が結婚
中西は2019年にアンジュルム及びハロー！プロジェクトを卒業。現在はアクセサリーショップの運営も行う。福永氏は、2014年5月に福永法律事務所を設立して独立。2024年7月の東京都知事選挙に「NHKから国民を守る党」公認で出馬。今年1月に結婚を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】