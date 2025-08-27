小嶋陽菜、ボーダーショーパンで色白美脚際立つ「マリンルック可愛い」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が26日、自身のInstagramを更新。フランス・マルセイユ旅行でのショートパンツスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】小嶋陽菜、ギリギリ超ミニショーパンで圧巻美脚輝く
小嶋は「マルセイユの目的地TUBA CLUB」とフランス・マルセイユでの旅行について報告し、「カランクス国立公園のすぐそば。断崖とブルーの海に囲まれたロケーション！」と美しい立地について紹介。白いTシャツにボーダー柄のショートパンツを合わせたマリンテイストのコーディネートで、おしゃれなソファに座りリラックスした表情を見せる写真などを公開した。「ダイビングスクールをリノベーションしたアートと海に囲まれた空間。海の景色だけでなく室内のセンスも抜群」と施設の魅力についても詳しくつづっている。
この投稿に、ファンからは「脚が細くて綺麗」「マリンルック可愛い」「お部屋からの景色が最高ですね」「見ていて旅気分が味わえるの嬉しい」「リゾート感が素敵」「おしゃれな空間ですね」「スタイル抜群」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】小嶋陽菜、ギリギリ超ミニショーパンで圧巻美脚輝く
◆小嶋陽菜、マルセイユでマリンルック披露
小嶋は「マルセイユの目的地TUBA CLUB」とフランス・マルセイユでの旅行について報告し、「カランクス国立公園のすぐそば。断崖とブルーの海に囲まれたロケーション！」と美しい立地について紹介。白いTシャツにボーダー柄のショートパンツを合わせたマリンテイストのコーディネートで、おしゃれなソファに座りリラックスした表情を見せる写真などを公開した。「ダイビングスクールをリノベーションしたアートと海に囲まれた空間。海の景色だけでなく室内のセンスも抜群」と施設の魅力についても詳しくつづっている。
この投稿に、ファンからは「脚が細くて綺麗」「マリンルック可愛い」「お部屋からの景色が最高ですね」「見ていて旅気分が味わえるの嬉しい」「リゾート感が素敵」「おしゃれな空間ですね」「スタイル抜群」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】