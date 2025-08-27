群馬出身・在住のG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス＜山人音楽祭2025＞が、9月20日(土)および21日(日)の2日間、群馬・日本トーターグリーンドーム前橋で開催される。同フェスのタイムテーブルが発表された。

昨年より屋外の「妙義ステージ」が復活し、今年は3ステージでの展開となる。

また、「山人MCバトル」および「上州弾語組合」の出演者詳細が発表された。「山人MCバトル」は、今年も戦極MCバトルとコラボレートし、「山人MCバトル×戦極MCバトル」として開催される。よりバラエティに富んだラインナップを楽しんでほしい。また、昨年に続き出演する「上州弾語組合」は各日6名、計12名による弾き語りライブをおこなう。

チケットは、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケットの各プレイガイドで発売中。

■G-FREAK FACTORY主宰＜山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜＞

9月20日(土) 群馬・日本トーターグリーンドーム前橋

9月21日(日) 群馬・日本トーターグリーンドーム前橋

〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1

open9:30 / start11:00 / 終演20:00※予定 ▼9/20(土)出演者

Age Factory / ENTH / かりゆし58 / 氣志團 / KOTORI / G-FREAK FACTORY / SHANK / 上州弾語組合 / SKA FREAKS / 高木ブー / DJダイノジ(大谷) / 10-FEET / TOTALFAT / 花冷え。 / HAWAIIAN6 / The BONEZ / locofrank / ROTTENGRAFFTY（※五十音順）

“能登半島応援企画 MAKE A PROMISE TO NOTO (Tokyo Tanaka×バカビリー×高橋ちえ)”

▼9/21(日)出演者

片平里菜 / G-FREAK FACTORY / J-REXXX BAND / JUN SKY WALKER(S) / 上州弾語組合 / 四星球 / 竹原ピストル / NakamuraEmi / バックドロップシンデレラ / ハルカミライ / Hump Back / BANYAROZ / 04 Limited Sazabys / FOMARE / BRAHMAN / HEY-SMITH / 山嵐 / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS（※五十音順） 『山人MCバトル×戦極MCバトル』※開催は9/21(日)

Armadillo / bendy / DOTAMA / FCザイロス / GOMESS / KOOPA / 溝上たんぼ / NAIKA MC / 歩歩 / risano / Sitissy luvit

DJ：R da Masta

司会：K.I.G 『上州弾語組合』

9/20(土) 清水 明夫 / KIE Anderson / garb / １６号。 / 横山 ナオ / 上原梅弦

9/21(日) 高平 悠 / 山口 貴大 / 茂木 拳 / 鹿山 音楽 / ジュンペイ / 藤井 トモカズ ▼チケット

・各1日券 9,500円(税込)

・2日券 18,000円(税込)

・駐車場付 1日券（9/20）※SOLD OUT

・駐車場付 1日券（9/21）※SOLD OUT

・駐車場付 2日券 ※SOLD OUT

（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com

主催：DISK GARAGE／BADASS／上毛新聞社

企画・制作：DISK GARAGE／BADASS

関連リンク

◆＜山人音楽祭2025＞オフィシャルサイト

◆＜山人音楽祭＞オフィシャルX

◆G-FREAK FACTORY オフィシャルサイト

◆G-FREAK FACTORY オフィシャルX

◆G-FREAK FACTORY オフィシャルInstagram

◆G-FREAK FACTORY オフィシャルYouTubeチャンネル