『もののけ姫』名場面カット公開 お気に入りシーンは？サンVSエボシなど続々
アニメ映画『もののけ姫』が、日本テレビ系「金曜ロードショー」にて29日に放送される。金曜ロードショー公式Xでは、名場面カットが続々と公開されている。
【画像】アシタカ殺そうとするサン…エボシと戦闘シーン 『もののけ姫』名場面カット
『もののけ姫』は1997年の公開当時、日本映画の興行収入記録を塗り替え、日本だけではなく世界が驚がくし、絶賛した圧倒的な大傑作。
村を救うも右腕に呪いを受け、村を追われた青年アシタカが、自分の運命を受け入れながら、“もののけ姫”サンとの出会いを通して、森と人が争わずに済む方法を模索し続ける物語。
金曜ロードショーの公式Xでは、さまざまな名場面カットが投稿されており、「たくさんの名シーンや名セリフがある作品ですが皆さんのお気に入りは？？ボクはエボシの「賢しらにわずかな不運を見せびらかすな」のセリフにしびれます」と伝えている。
